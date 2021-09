Polémica por viaje de concejales de Medellín a México con gastos pagos por EPM

EPM - Empresas Públicas de Medellín.

Este 12 de septiembre, se conoció la polémica por la invitación de EPM a siete miembros del Concejo de Medellín a México con todos los gastos pagos. Este viaje ocurre en medio de la austeridad que anunció la compañía por los problemas que ha causado Hidroituengo , y antes de la venta de unas acciones a UNE.

El viaje comenzó este sábado 11 de septiembre hasta el jueves 16 y se desarrolló para que los invitados de EPM conocieran el funcionamiento de la filial Ticsa, en México. Lo que más ha indignado a muchos antioqueños es que la empresa pública haya cubierto todos los gastos, como hospedajes, alimentación y tiquetes.

Los concejales que viajaron son Álex Florez, del movimiento del alcalde Daniel Quintero; el presidente del Concejo, Jaime Cuartas; Luis Carlos Hernández, del Partido de la U; también están miembros de la bancada del Centro Democrático como Simón Molina Gómez, Sebastián López Valencia, Albert Yordano Corredor y Lina García Gañan, ponente en el proyecto que busca autorizar las enajenaciones.

Los cuestionamientos ocurren porque EPM prometió un plan de austeridad por la pandemia y los gastos generados por Hidroituango, pues todavía faltan $2 billones para financiar el proyecto, por lo que es necesario que el Concejo de Medellín autorice la venta de acciones de Invertelco y UNE.

“En medio de estas vacas flacas y con este alto nivel de endeudamiento que tenemos, no me queda claro por qué era prioritario en este momento hacer el viaje; y lo segundo porque estamos ad portas de votar la enajenación de UNE e Invertelco y me parecía que no se veía bien que quienes vamos a tomar esta decisión en menos de dos meses, pues estemos siendo invitados con viáticos de Empresas Públicas de Medellín”, dijo el concejal de Alianza Verde, Daniel Duque, quien no aceptó la invitación.

EPM explicó que dentro de la invitación a los siete concejales “tendrán la oportunidad de conocer el funcionamiento de Ticsa y la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Celaya, en el Estado de Guanajuato, en desarrollo de sus funciones de control político”.

EPM culminó el proceso de retorno con las familias evacuadas de forma preventiva por la contingencia en Hidroituango

Como parte del proceso de recuperación con las comunidades y el territorio del Bajo Cauca antioqueño, EPM logró finalizar el proceso de retorno de las 2.255 familias evacuadas de manera preventiva durante la contingencia ocurrida en el Proyecto Hidroeléctrico en mayo de 2018.

Todo el proceso del Plan Progresivo de Retorno, que inició a finales de 2018, con el regreso de 934 familias a sus hogares en el corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, Norte de Antioquia, contó con la estructuración e implementación de protocolos basados en el acompañamiento integral a las comunidades y la rehabilitación de los de los sectores en acceso a los servicios de energía y acueducto.

La Empresa brindó también acompañamiento psicosocial, suministró ayuda humanitaria con mercados, transporte para el traslado de muebles y enseres y capacitó a los hogares en temas relacionados con gestión del riesgo de desastres.

Desde 2018 -cuando se inició la evacuación- hasta el 31 de agosto de 2021 -cuando concluyó-, EPM entregó a las familias 28.087 apoyos económicos, que ascienden a 33.411 millones de pesos.

Plan de Acción Específico para la recuperación

La hoja de ruta definida por EPM para trabajar en los municipios antioqueños de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí durante estos 3 años de recuperación de Hidroituango es el Plan de Acción Específico (PAE) para la recuperación.

Este Plan tiene nueve líneas de intervención y su propósito es atender las necesidades de las comunidades de estos cinco municipios de forma integral y vinculante. La Empresa es responsable de 86 actividades y para su realización ha invertido hasta el momento cerca de 211.380 millones de pesos.

Actualmente, hay vigentes 19 contratos y convenios sociales y ambientales que permiten gestionar acciones en pro del fortalecimiento de las poblaciones, gestión del riesgo y reactivación.

