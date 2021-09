Nairo Quintana ya tiene un nuevo aliado, este es el refuerzo del Arkéa

Cycling - Tour de France Team Presentations - Brest, France - June 24, 2021 Team Arkea–Samsic during the presentation REUTERS/Stephane Mahe

El Arkea-Samsic Team busca que el próximo año sea una gran temporada para sus ciclistas, así que por esta razón se encuentra fichando nuevos pedalistas, los cuales han sido protagonistas de las grandes competiciones. Por su lado, Nairo Quintana ha corrido varias clásicas en Francia con el fin de prepararse de gran manera para el año que viene. En 2021 no pudo estar en su mejor nivel tras la operación en las dos rodillas.

Por su lado, el equipo francés se reforzó con el joven Michel Ries, quien viene del equipo Trek-Segafredo. Con esta nueva contratación se tiene el objetivo de que ayude en la montaña a Nairo Quintana y Warren Barguil, pues es un gran escalador.

Cuando se llevó a cabo la presentación oficial de Ries, el escarabajo mencionó que: “Es un gran placer sumarme al proyecto Arkéa-Samsic impulsado por su director general, Emmanuel Hubert. Esta es una gran oportunidad para mí y me da una gran y gran motivación. Arkéa-Samsic es un grupo con un fuerte espíritu familiar, y eso es lo que estaba buscando. Disfruto del ciclismo francés, el calendario de carreras del país también me parece bien. Su nación, además, tiene la cultura de nuestro deporte. Soy un corredor que es más escalador. Pasé las dos últimas temporadas con un equipo World-Tour, Trek-Segafredo, lo que me permitió ganar experiencia, al mismo tiempo que me dio la oportunidad de competir en los eventos más importantes del calendario internacional, incluido un Gran Tour, la Vuelta a España”, afirmó.

Y sobre el trabajo que entraría a desempeñar en el equipo, el cual ayudará a Nairo Quintana, dijo que: “Mi objetivo el año que viene será ayudar al máximo al equipo Arkéa-Samsic, apoyar a mis líderes de montaña: Nairo Quintana y Warren Barguil, para ayudarlos a rendir en las grandes carreras. Y cuando tenga oportunidades de ganar tendré que aprovecharlas”, aseguró.

El corredor de 23 años señaló que es un orgullo estar con dos ciclistas top de mucha experiencia. “Lo más importante para todos será ganar carreras. Warren y Nairo han ganado grandes competiciones y creo que puedo aprender de ellos. Es una gran motivación para mí trabajar para corredores de su calibre”, afirmó.

Hace poco, Nairo Quintana destacó la importancia de reforzarse para pelear con los equipos top. “A futuro tenemos que pensar en hacer un grupo más fuerte o ser parte de un grupo más fuerte para poder estar al nivel de ellos. Físicamente puedo soportar el nivel, estoy convencido y tengan por seguro que hay Nairo para rato, pero hay cuatro o cinco equipos que tienen el top de corredores a nivel mundial y tienen la fortaleza para liderar todas las carreras”, dijo el pedalista de Boyacá.

