“¡Es una mañosa!” “¿Eso le enseña a los hijos?” Las redes sociales estallaron de insultos por la estrategia de Catalina Maya en MasterChef

Las redes sociales estallaron de insultos por la estrategia de Catalina Maya en MasterChef

Desde que se inició MasterChef Celebrity, la modelo Catalina Maya ha sido una de las referencias de polémica y de estrategias cuestionables dentro de los retos que se les ponen a los participantes. Inclusive cuando la eliminaron del programa, cientos de usuarios en redes sociales aplaudieron su salida y argumentaron que personas como ella no deberían tener protagonismo social.

Sin embargo, una semana atrás, el programa presentó un nuevo reto de resurrección, en el cual se le permitía a un concursante eliminado volver al show si lograba ganar los retos. Esa vez, la elegida fue Catalina quien regresó a hacer parte del programa y a participar por el premio mayor.

En el último reto de inmunidad, la modelo fue escogida, junto a Viña Machado, para no ser juzgadas en el próximo reto y no tener que quedar en la cuerda floja si algo salía mal, es decir, ninguna de las dos podría ser eliminada.

Fue así como la modelo creó una estrategia para salvar a sus amigas Marbelle y Carla Giraldo de que fueran sacadas del programa, entonces, usando la inmunidad que tenía junto a Machado, autosaboteó el reto del domingo pasado e hizo perder al equipo con el que estaba trabajando y ya que a ella no le pasaba nada si el grupo perdía, aprovechó el momento.

Tomada de Canal RCN en vivo

Jugo a perder:

Sin embargo, muchos de los concursantes se dieron cuenta que la modelo estaba siendo estratega y sus compañeros la acusaron de sabotearlos. Inclusive, en redes sociales aseguraron que la Maya apagó la estufa disimuladamente y que así hizo que el reto se tardara más. Aunque en principio negó lo que le estaban diciendo sus compañeros, finalmente, en cámara confesó que ya que ella estaba a salvo, decidió ayudarle a sus amigas del otro equipo para que no tuvieran que pasar a eliminación.

Pero Liss Pereira y los del grupo rojo no fueron los únicos en notar esta estrategia de juego, pues el humorista Gerly Hassam Gómez, que participó en una temporada anterior, no dudó en arremeter contra esta manera de desempeñarse en el concurso de cocina, al cual comparó con ‘Protagonistas de nuestra tele’.

“Ni en Protagonistas de novela habían estrategias tan ratas #MasterchefCelebrity ¡Qué cagada!”, escribió desde su cuenta de Twitter y, de inmediato, las reacciones a favor y en contra comenzaron a surgir.

Finalmente, Liss Pereira, Gregorio Pernia, Julio Sánchez y Frank Martínez tendrán que competir en el reto de eliminación y salvarse de salir del programa.

Sin embargo, las redes sociales no perdonan. Luego de que se hiciera pública la manera en la que actuó Catalina, los usuarios en redes sociales cuestionaron lo que se estaba viendo en el programa e insultaron en mensajes a la modelo, inclusive, varios aseguraron que mandarían una queja al defensor del televidente solicitando que haya un castigo para la modelo pues creen que ese comportamiento no se debería mostrar de manera pública.

Ni en protagonistas de novela habían estrategias tan ratas. #MasterChefCelebrity 🥲 cagada. — Hassam (@oficialHASSAM) September 13, 2021

Catalina Maya recibió una segunda oportunidad en #MasterChefCelebritycolombia, y lo primero que hace es traicionar y sabotear a su equipo. ¿Cómo crees que debe castigar la producción conductas tan reprochables y desleales?

Los leemos 👀 pic.twitter.com/U2uCpoYPYl — Todo Rating Colombia (@TodoRatingCol) September 13, 2021

Nunca opino sobre estas vainas pero ese capítulo de #MasterChefCelebrity es lo peor que he visto en mucho tiempo. Una apología a la deslealtad, las mañas y la trampa con la excusa de que es un juego y una estrategia. — Diego M. Pineda (@Tuitere_sinjeta) September 13, 2021

¿Y eso es lo que le enseñan a sus hijos? #MasterChefCelebrity — Pilar Luna (@Pilimoon8) September 13, 2021

#MasterChefCelebritycolombia Me voy a quejar con el defensor del televidente. #CatalinaMaya es una tramposa y ése no es el mensaje que nos debe llegar a nosotros cómo televidente. Ushh tengo una piedra. pic.twitter.com/kM92cW0p2C — Lalalilo (@Lalalal04575143) September 13, 2021

En familia disfrutamos de ver @MasterChef_es hoy Que vergüenza ver que validen todo lo que más daño nos hace a los colombianos: la trampa y maña @catalinamaya que pena que lo permitan: @CLAUDIABAHAMON @jorgerausch @nicodezubiria @CanalRCN @ChefCarpentier @lisspereira pic.twitter.com/5MggcFnb3S — Luchy Mejía (@LmejiaMejia) September 13, 2021

Hace unos días, en una dinámica en redes sociales, la modelo respondió varias preguntas sobre su regreso al programa, la también empresaria quiso resaltar su felicidad por entrar nuevamente al reality de telerrealidad y respondió cinco preguntas sobre el tema en sus redes sociales.

Por ejemplo, recibió el interrogante de un usuario que le dijo: “¿Cómo fue tu llamado para hacer parte de este repechaje?”; enseguida, la exmodelo comentó que la contactaron una semana después de su eliminación, “Yo salgo por un reto que fue a ciegas; una semana después me llaman y me dicen: - Cata, va a ver un repechaje, ¿quieres participar? - Yo dije – Obvio - tuve una semana para entrenarme, estudiar, seguir replicando recetas y prepararme para afrontarlo. llegué con todas las ganas y dije: Ese día que yo gane el repechaje, yo me gano MasterChef”.

Es de recordar que, después de la salida de Catalina Maya, también quedó por fuera del programa Endry Cardeño, la actriz participó en estas pruebas de reingreso, pero, aunque durante el primer reto tuvo el puntaje más alto, en la segunda prueba no estuvo entre los tres platos más halagados y no logró acumular más puntos.