Nuevo episodio de tensión entre Carla Giraldo y Liss Pereira en MasterChef Celebrity

Imágenes originales de RCN Televisión

La disputa entre comediantes y ‘las cuatro babies’ del reality de cocina MasterChef Celebrity del canal RCN no disminuye. Ahora, que quedan los diez finalistas de la competencia, la tensión se ha centrado entre Liss Pereira y Carla Giraldo, quienes protagonizaron un nuevo episodio de indirectas en el programa y en las redes sociales.

La última diferencia se vio en el capítulo transmitido este sábado 11 de septiembre. La dinámica del reto número 58 consistió en que cada participante debía ingresar a una urna, dentro de la cual volarían recetas impresas en papel, para cocinar la que cada uno lograra capturar.

Carla Giraldo entró con Jorge Rausch y entre ambos capturaron la receta de un steak pimienta. La actriz volvió a su estación de cocina y consultó a Viña Machado, quien cuenta con inmunidad, cómo se preparaba. La modelo samaria le indicó qué debía hacer e incluso le lanzó un papel con cómo debía preparar el plato.

El último turno fue para la comediante Liss Pereira, quien pasó a la urna y seleccionó la receta de Lasaña de sartén. Salió confundida y decidió consultar con sus compañeros cómo era esa receta porque no la conocía.

Pereira fue a la estación de Gregorio Pernía y Frank Martínez para preguntarles cómo podía preparar el platillo y, mientras preguntaba, Carla Giraldo interrumpió y le dijo que era como una torta de sartén; debía preparar la lasaña al revés, con la carne debajo, sobre la paila, o el molde, para luego darle la vuelta sobre el plato.

Giraldo resumió su sugerencia al decir: “pues, metiéndole sentido común”. La comediante trató de no prestarle atención a las sugerencias porque le molestó el tono y que la interrumpiera cuando hablaba con Pernía.

En el comentario, Liss remedó a Carla y dijo: “Pasó la misma escena que ha pasado cientos de veces, que uno le pregunta a alguien y llega Carla: “No mi amor, es que así no se hace. Mira, yo sé cómo se hace la torta. Obvio, es que es obvio. Usa la cabeza, sentido común”, imitando su tono.

A esos comentarios de Liss Pereira reaccionó Carla Giraldo a través de redes sociales, pues, al parecer, no se ven durante las grabaciones, por lo que fue necesaria la transmisión del capítulo para que ella pudiera ver la reacción del choque con la comediante.

“Amo cuando me imita y lo hace tan perfecto, es justo donde me muestra su admiración y todo el tiempo y energía que invertía en mí. Gracias, Liss por darme la importancia que me merezco. Muy buena imitando, porque de resto no nos reíamos tanto”, escribió la actriz a través de su cuenta de Twitter.

El comentario de Carla mantuvo la tensión de Liss durante todo el reto. Posteriormente dijo que le tocó cocinar uno de los platos que más le gusta comer, pero con la particularidad de hacerlo en sartén. “Pero como bien me dijo mi amiga Carla, es de sentido común, entonces vamos a intentar hacerlo. El sentido común es el menos común de los sentidos, dicen por ahí. Estoy mamada de ser buena gente, tanto va el agua al pozo hasta que se revienta, dice mi mamá”, agregó la comediante.

La santandereana también mostró inconformidad por la ayuda de Viña Machado a Carla. La actriz dijo que su compañera de “las cuatro babies” siempre está ahí para ayudarlas, incluso cuando está en el balcón con pin de inmunidad, que en esta ocasión compartió con Catalina Maya.

“Primero yo no entiendo por qué cuatro mujeres adultas se denominan así. Yo no estoy acá como en esa onda, yo no sé si es que yo soy la única que está medio desconectada con lo que hay que hacer en esta competencia, pero hasta donde yo supe es individual y se viene es a cocinar y a pasar bien”, señaló Liss Pereira.

Finalmente ninguna de las dos obtuvo delantal negro, pues la prenda tuvo que ser usada por Diego Camargo y Julio Sánchez Cóccaro, quienes no convencieron con sus preparaciones. Ahora tendrán que competir en grupos para ver quiénes se salvan del reto de eliminación.





