Jorge Pinto: “Dávinson Sánchez no es jugador para la selección de Colombia”

Este sábado Jorge Luis Pinto fue invitado a ESPN F90, programa en el que habló sobre el rendimiento y, asimismo, se realizó u balance sobre la selección de Colombia en la triple fecha de Eliminatorias. El técnico fue crítico en varios puntos con el equipo de Reinaldo Rueda, entre ellos con el aspecto defensivo, apuntando especialmente hacia Dávinson Sánchez, quien no estuvo en el triunfo 3-1 sobre Chile por suspensión.

“Hace 4 años le dije a mi hijo, que le encanta el fútbol, que Dávinson no es central para la selección de Colombia, con todo el respeto que merece Dávinson, es un hombre sano, correcto, trabajador y todo, pero no tiene el talento, el tiempo de juego, todos esos detalles que necesita un central”, contó Pinto en una de sus primera intervenciones en la entrevista con F90.

Luego siguió hablando del defensa central del Tottenham Hotspur de Inglaterra y explicó las carencias que, según Pinto, tiene Sánchez en lo táctico y técnico. Frente a esto, el entrenador no tiene un buen concepto del jugador, ya que considera que Sánchez no encaja en un ‘sistema colectivo’.

“El tiempo de juego, el manejo de intención de juego, el manejo de respaldos, los quiebres defensivos, el impacto de choque que a veces no se puede ser tan agresivo. Dávinson es un extraordinario ser humano como me lo han contado los muchachos, pero le falta ese manejo pausado, equilibrado de la acción de juego, el saber corresponder a la línea de 4. Yo he dicho que la línea de 4 es un sistema colectivo, no es una acción individual, es un sistema de 4 y con los volantes de 6 u 8 jugadores, y a Dávinson le falta esa combinación, ese entendimiento colectivo”, agregó Pinto.

Asimismo, el director técnico santandereano explicó que cree que el seleccionado nacional se vio mejor con la pareja Cuesta-Murillo que con Dávinson y Mina, quienes han sido titulares desde el Mundial de Rusia 2018. Además, manifestó que Rueda debe parar el equipo más adelante y no meterse tan atrás.

Por otro lado, tras representar a la selección de Colombia en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 contra Bolivia y Paraguay, el defensor central caucano, Dávinson Sánchez, ya está en Europa pero no puede competir todavía con el Tottenham Hotspur, por cuenta del aislamiento preventivo obligatorio solicitado por las autoridades sanitarias de Reino Unido.

Si bien el entrenador portugués, Nuno Espirito Santo, no lo pudo tener este sábado 11 de septiembre en la derrota de los Spurs contra Crystal Palace 3-0, el futbolista colombiano espera llegar para el domingo 19 de septiembre en el clásico contra Chelsea por la fecha 5 de la liga inglesa.

