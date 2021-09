Colombia registra 1.671 nuevos casos de covid-19, este 12 de septiembre

Habitantes de Bogotá transitan por la ciudad. / Colprensa

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este domingo 12 de septiembre, 1.671 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 47.045 pruebas de las cuales 28.249 son PCR y 18.796 de antígenos.

El informe también señala que 55 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 125.647 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.930.249 contagiados, de los cuales 21.842 son casos activos y 4.767.574 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 361 contagiados, seguido de Antioquia con 313 y en tercer lugar Valle con 191.

Hay 702 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, hasta las 11:59 p. m. del 10 de septiembre ya se habían aplicado en Colombia un total de 37.188.858 dosis de la vacuna contra el covid-19.





Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 12.842.281 personas, mientras que 2.800.309 personas se han inmunizado con monodosis.

De igual manera, se detectó una leve baja en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 154.713 dosis, de las cuales 68.215 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 1.744 fueron monodosis.

Minsalud exhorta a territorios a aplicar Pfizer solo en población priorizada

Durante el Puesto de Mando Unificado #100, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson Bermont, hizo un recuento de las acciones adelantadas desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

“Hemos tenido escasez, pero nunca desabastecimiento de vacunas”, manifestó Bermont, al presentar el acopio de biológicos mes a mes, que en agosto tuvo una disminución de 5.122.900 dosis de las proyectadas (8.523.230) frente a las recibidas (3.400.330), debido al incumplimiento de algunos laboratorios, como ya se dio a conocer.

Apuntó que para el mes de septiembre está proyectada la recepción de 12.751.450 vacunas de las diferentes casas farmacéuticas, a través de los mecanismos bilateral, Covax o donaciones. De ese total, 1.447.300 dosis de Pfizer y AstraZeneca -que arribaron al país esta semana- ya se encuentran en distribución.

El director detalló la distribución de los biológicos a recibir en el transcurso del mes, para poder contar con las reservas necesarias de segundas dosis, especialmente del laboratorio Pfizer que, con la entrega de septiembre, se acerca al total de dosis compradas por el Gobierno Nacional.

“De Pfizer restan por llegar lo que queda del mes 2.015.120, aquí están incluidas las que se compraron de forma bilateral y la mención que nos ha hecho Covax de 989.000 vacunas”, dijo.

Gerson Bermont fue enfático en hacer un llamado a los entes territoriales para que apliquen las dosis de Pfizer únicamente a la población que debe ser vacunada con este biológico, como las mujeres gestantes y los menores de edad.

“Secretarios, no pueden gastarse una sola vacuna de Pfizer hasta el momento, que no sea lo que determinamos en la resolución de distribución. No habría cómo completar esquemas si incumplen y se cambian, como ha sucedido, que se han puesto como primeras dosis las que debían ser de segundas; así como nos está sucediendo con Sinovac. Nosotros las repondremos porque no podemos fallarle a la comunidad, pero son actos irresponsables”, expresó vehementemente.

