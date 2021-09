Agente de tránsito caleño pidió disculpas por discusión y aseguró que también fue atacado

Polémica por la actitud de un agente de tránsito en Cali contra dos mujeres. Capturas de pantalla

Después de seis días de haber generado una polémica, el agente de tránsito 501 de Cali, identificado como Óscar Díaz, se disculpó con la ciudadanía por su comportamiento. El hombre apareció este 12 de septiembre en un video en el que asegura que está arrepentido por actuar con soberbia y no cumplir con el uso del tapabocas. Además, señaló que las personas con las que tuvo el altercado también lo atacaron.

Para empezar, Díaz se disculpó por haber insultado a las mujeres que grabaron el video donde quedó expuesto su comportamiento. El agente aseguró que no se trató de una reacción relacionada al sexo de las civiles y que él respeta a esta población.

“A todas las mujeres en general, mil y mil disculpas. Recuerden que yo vengo de una mujer, amo a una mujer, tengo hija mujer. Tuve compañeras de universidad mujeres, compañeras de trabajo mujeres y conocidas y amigas mujeres”, dijo Diaz.

Una vez pidió disculpas, el agente 501 procedió a entregar su versión de los hechos. Según él, lo que sucedió ese día fue que, en medio de un procedimiento de verificación de papeles, se dio cuenta que el vehículo en el que iban las mujeres, que estaba siendo conducido por un allegado a ambas, no tenía los papeles en regla. Ante esto, Díaz retuvo el vehículo en el lugar y ahí inició el altercado.

CONTEXTO: Con insultos y amenazas agente de tránsito en Cali enfrentó a dos mujeres que le pidieron que usara el tapabocas

El agente señaló que el hombre, en otro caso de “¿Usted no sabe quién soy yo?” lo amenazó. Le dijo que ocupaba una posición política importante y lo haría despedir.

“La señora muestra lo que le conviene y no muestra la realidad de todo el procedimiento. Iba acompañada de un abogado que todo el tiempo me decía que era abogado del Senado y alegaba que la revisión no estaba vencida”, aseguró el agente 501.

A pesar de esto, Díaz dijo que no inmovilizaría el vehículo ni le aplicaría la sanción. Ante esto, el hombre se habría disculpado.

“Después me dijo: discúlpeme no sé qué me está pasando y tengo problemas. Lo voy a llamar para que departamos y arreglar el error que cometí con usted”, agregó.

Sin embargo, cuando la discusión pasó a mayores no fue por los papeles del carro, sino porque Díaz no estaba usando tapabocas en el momento. El hombre se negó a ponérselo y discutió con las mujeres.

Él asegura que las mujeres no le pidieron cumplir con el protocolo de forma amable, sino que lo insultaron. Según él, las señoras están amañado los hechos.

“Me empezó a decir la señora que me iba a hacer botar, que tiene amigos políticos y vive en Pance. Me dice pobre, negro y asalariado y que me toca aguantar sol para poder ganar dinero y nada de eso lo muestra en el video”, concluyó.

Finalmente, Díaz explicó que no usaba tapabocas porque le causa alergia. Aseguró que supuestamente lo utiliza durante los procedimientos y posteriormente se lo quita.

Hay que recordar que las autoridades ya se pronunciaron acerca de este caso. El subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, se manifestó en su cuenta de Twitter y aseguró que adelantarán las respectivas averiguaciones contra el funcionario de movilidad y potenciales sanciones a las que haya lugar.

“Presentamos excusas a las dos damas que vivieron este hecho tan bochornoso y no solamente a ellas, sino a las demás personas que en algún momento hayan padecido esta situación. Rechazamos este tipo de actitudes y ya iniciamos las investigaciones pertinentes porque no vamos a permitir que esto se vuelva a presentar, si hay lugar se procederá a las sanciones respectivas”, escribió el funcionario.

SEGUIR LEYENDO: