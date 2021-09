Abusador, violador y proxeneta: las acusaciones contra Nilson Díaz, el sospechoso de haber asesinado a la pequeña Sara Sofía

Nilsón Díaz, exnovio de mamá de Sara Sofia Galván. Fotos: archivo y Policía.

Desde el pasado 28 de enero se desconoce sobre el paradero y estado de salud de Sara Sofía Galván, menor de solo 23 meses de nacida. Después de varios meses, las autoridades han recolectado testimonios de familiares, allegados y vecinos para armar el rompecabezas de la desaparición. A pesar de la incertidumbre, todo indica que los responsables serían Carolina Galván, madre de la menor, y Nilson Díaz, expareja de la mujer.

En primer lugar, cuando el caso comenzó a calar dentro de la actualidad noticiosa colombiana, Díaz fue entrevistado por Blu Radio y aseguró que no le daba crédito a la versión que aseguraba que la niña se encontraba muerta.

“Al verse en estas circunstancias, en Patio Bonito y de no tener cómo mantenerla, creo que la regaló porque no aparece con la familia. No sé qué motivo tendría ella. No creo que la niña esté muerta. No creo esa versión. A nadie se le pasa por la cabeza eso de tirar a la niña como un perro. Me parece inaudito, eso no lo hace nadie”, le dijo al medio.

Frente al trabajo como prostituta de la madre de la niña, Ximena Galván, la tía de la menor que ha emprendido una búsqueda incansable para dar con ella, acusó a Díaz de ser quien vendía a su hermana. El hombre, en marzo, negó la versión.

“Proxeneta es una persona que tiene que cuidar y velar por los derechos de ellas, estar pendiente de ella. Yo en ningún momento fui proxeneta con ella, de antemano, antes de conocerla, andaba en cuentos. A veces se quedaba con otros hombres para no quedarse en la calle”, argumentó.

Incluso, dijo que él era quien cuidaba de la menor, mientras su expareja sentimental ejercía la prostitución de noche. Sin embargo, el pasado 18 de marzo fue capturado, junto a Carolina Galván, por las autoridades en el marco de al desaparición de la menor.

El 30 de julio de este año, la jueza segunda penal del circuito especializada de Bogotá los dejó en libertad, a pesar de que existían 48 testimonios que los incriminarían por un posible asesinato de la menor. Sin embargo, saliendo de sus respectivos centros carcelarios, fueron recapitulados por una medida de aseguramiento emitida por la Fiscalía.

Y a pesar de que la madre de la menor cumple un rol clave en la investigación de los hechos, el reflector está sobre Díaz por fuertes testimonios de una expareja del hombre que refuerza las acusaciones en su contra.

Las declaraciones de Yeni Cardozo

Yeni Cardozo, exesposa de Díaz, es una voz que reafirma las sospechas de las autoridades y quiere comparecer ante la Fiscalía para sumar su voz en contra de quien fue su pareja sentimental.

La mujer, según conoció Noticias RCN, se movilizó desde Tolima hasta Bogotá para hablar con la familia de Sara Sofía y entregar lo que, considera ella, es un gran indicio para conocer en dónde estaría enterrada la menor. Cardozo aseguró que el hombre, quien es adicto al bazuco, escogió un puente visitado por otros viciosos para encubrir el delito cometido contra la menor.

“Está enterrada sobre la avenida (...) en un matorral que hay exactamente en el lugar en el que se hacia él cuando consumía, pero para mí el tuvo tres días para excavar el hueco donde iba a enterrar a Sara Sofía”, aseveró la mujer.

Además, para El Tiempo, indicó que las motivaciones detrás de esconder el cuerpo de la menor radicarían en que pudo haber cometido actos en contra de la integridad de la misma antes de su deceso. “Él pudo haber enterrado a la niña, quizás no quiere que se den cuenta de qué le hizo antes de que muriera”.

Sus sospechas radican en que dos de sus hijos le dijeron que fueron abusados por el sujeto, hoy en poder de las autoridades. “Por ignorancia, por la situación que vivía, por ser víctima de este hombre, por estar manipulada, por el miedo que sentía, yo pensé que esto no era verdad, pero ahora creo que ellos tenían razón. Un día mi niño tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, y él me dijo que se había enredado. Luego de todo esto se enteró Bienestar Familiar y me quitaron a mi hijo, lo dieron en adopción, pero nunca investigaron a Nilson”, contó la mujer.

Además, su instinto de madre le dice que la progenitora de Sara Sofía no fue quien la asesinó. “Hoy les puedo decir que no creo que Carolina Galván haya querido matar a su hija, creo que a Nilson se le salió todo de las manos y resultó matándola”, argumentó al medio capitalino, quien también calificó a la ahora encarcelada como “una víctima más” de Díaz.

“Yo sé que después de esta revelación muchas más mujeres se van a atrever a denunciarlo”, concluyó para el medio.

Con esto, Cardozo pretende hacer que la Fiscalía la convoque para ayudar a detallar el perfil criminal de Díaz. Xiomara, la tía de la menor, también consideró importante que se tuviera en cuenta a otra víctima del mismo agresor.

