Juan Carlos Osorio sobre el desempeño del América de Cali: “No tengo ninguna crítica para mi equipo”

Este miércoles 8 de septiembre se disputó el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2021, entre el América y Deportivo Cali en el Pascual Guerrero. El marcador quedó 2-2. Tras finalizar el encuentro, Juan Carlos Osorio, director técnico de ‘La Mechita’ atendió a los medios de comunicación.

En esta rueda de prensa, Osorio mencionó que considera que su equipo merece más, sobre todo por la actuación que tuvo en el segundo tiempo, aunque sigue fallando en la definición. “En un juego muy disputado contra un rival que por su situación en el ahora, liberado de responsabilidades, con todo para ganar, nada por perder, creo que lo gestionamos muy bien, el equipo controló el juego en muchos pasajes y tuvo muy buen remate del mismo”.

Asimismo, Osorio añadió que: “no tengo ninguna crítica para mi equipo, estoy muy orgulloso del trabajo de nuestros jugadores hoy. Creo que sobre el trámite del juego merecíamos más, esto es fútbol profesional, ellos capitalizaron bien sus oportunidades de gol, me queda una duda en el segundo gol de ellos, pero el muy buen rendimiento del equipo, la competitividad que mostró, las ganas de siempre proponer y buscar el juego se vio muy bien remunerado sobre el final”.

Según el director del cuadro escarlata, su equipo realizó mejores jugadas en los primeros 30 minutos del partido. “Conseguimos consolidar el juego intersectorial en el que tanto insistimos, infortunadamente en una jugada a balón parado ellos consiguen el primer gol a los 29, hasta ese momento éramos superiores en el trámite del juego, el equipo tuvo una muy buena reacción y en el segundo tiempo las modificaciones dieron muy buen resultado. Para los que tenemos una mente abierta y flexible siempre habrá cosas por corregir. Seguiremos mejorando nuestra idea de juego”.

Para finalizar, habló sobre el próximo partido: “Queda una llave abierta y vamos a mirar quién gestiona mejor la nómina para este partido por Liga este fin de semana y quién planifica mejor para el próximo partido de vuelta”.

Cabe resaltar que el América debe mejorar sus resultados, pues en ocho fechas disputadas de la Liga BetPlay II 2021, ya van nueve directores técnicos que han dejado sus labores con los respectivos clubes por los malos resultados, y Osorio podría sumarse a esta lista.

En este caso, el América de Cali se mantiene por fuera de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales para definir al campeón del segundo semestre del año, pues el equipo no gana desde principios de agosto y lleva seis partidos, sumando Copa y Liga, sin sumar de a tres puntos.

Como consecuencia de estos malos resultados se ha puesto en duda la continuidad de Osorio en el América de Cali. Ahora, este martes, en una rueda de prensa, el entrenador se mostró tranquilo con su rendimiento en el equipo y aseguró que no tendrá problema en alejarse del cargo si las circunstancias así se lo exigen.

Sobre su continuidad con el club comentó que: “Yo acá firmé un contrato supeditado a los logros deportivos. Mi garantía para el hincha es que no hay garantías. No me aferro a un puesto, ni tampoco pediré indemnización. Si los resultados no se dan, asumiré la responsabilidad”.

Por último, cabe resaltar que con Alfredo Arias ya son nueve entrenadores que han dejado sus cargos en las primeras ocho fechas de la Liga. Los técnicos que dejaron sus cargos fueron Dayron Pérez, de Atlético Huila, Giovanny Ruiz, de Deportivo Pasto, Eduardo Lara, de Once Caldas, Luis Amaranto Perea, del Junior de Barranquilla, Jorge Luis Bernal, de Patriotas, Harold Rivera, de Independiente Santa Fe, Óscar Upegui, de Atlético Bucaramanga, y Hernán Darío Gómez, de Deportivo independiente Medellín.

