Falcao García, el as bajo la manga de Reinaldo Rueda para el partido entre Colombia y Chile

Este 9 de septiembre, a las 6 p. m., la selección Colombia saldrá a buscar una victoria ante Chile que la encamine a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, y Radamel Falcao García es uno de los llamados a protagonizar el encuentro. El Tigre, además de ser el goleador histórico del equipo, suele aguar la fiesta a los jugadores de la Roja con sus tantos, de ahí que la esperanza esté puesta en él.

Por eliminatorias, Falcao, el bombazo en el cierre mercado de fichajes de verano tras la firma con el Rayo Vallecano, le ha anotado cuatro goles a la selección austral, todos en momentos definitivos para el combinado tricolor. Por supuesto, resta esperar si Reinaldo Rueda le da confianza para que juegue como titular y tenga más oportunidades para romper la red.

“Estoy muy bien, no he tenido los minutos que quería. Pero me he preparado muy bien y estoy dispuesto para aportar al equipo”, fueron las palabras de Falcao en rueda de prensa previo al compromiso con Chile, y dejan entrever su hambre de gol.