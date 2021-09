El ‘perfume’ del gol: Teófilo Gutiérrez estableció una nueva marca goleadora en clubes

‘Teo’ Gutiérrez marcó un gol en el partido contra América de Cali por los cuartos de final de la Copa BetPlay. Foto: cortesía Deportivo Cali

Teófilo Gutiérrez continúa ampliando su legado goleador en el fútbol colombiano. El delantero barranquillero, quien fichó con el Deportivo Cali, se reportó este miércoles 8 de septiembre con una anotación frente al América por la ida de los cuartos de final en la Copa BetPlay 2021. Con ello, además de entregarle el segundo gol a su equipo, también alcanzó una nueva cifra personal: 200 goles en clubes en 532 partidos disputados.

En la institución donde más celebró fue en el Junior de Barranquilla, consiguiendo un total de 94 tantos; en el segundo escalón aparece River Plate, con el cual alcanzó 28 anotaciones; y cerrando el podio está otro equipo en Argentina: Racing de Avellaneda, habiendo logrado 22 goles. Los registros se cierran con Barranquilla F.C (16), Sporting Lisboa (15), Cruz Azul (9), Trabzonspor (8), Rosario Central (5), Deportivo Cali (2) y Lanús (1).

Así están repartidos los 200 goles de Teófilo Gutiérrez en clubes. Pantallazo

Cabe resaltar que estos números de goles no representan el total que ha conseguido ‘Teo’ en su carrera deportiva, ya que no están contemplados, por ejemplo, aquellos que consiguió con la Selección Colombia: fueron 15 en la categoría de mayores y cuatro en la Sub-23. Además, con sus tantos en la absoluta, se ubica como el séptimo máximo goleador histórico; por encima suyo se encuentran Carlos Bacca (16), Freddy Rincón (17), Faustino Asprilla (20), James Rodríguez (23), Arnoldo Iguarán (25) y Falcao García (35).

Hace algunas semanas, ‘Teo’ confesó cuáles fueron sus motivaciones para llegar al Cali, proveniente del Junior, pese a tener ofertas del exterior. “Me motivó unirme al club, el compromiso de la institución, la calidez humana de sus directivos, la seriedad de sus directivos y el compromiso grande que tienen sus jugadores por ganar la décima”.

Hasta el momento, el atacante colombiano ha disputado un total de siete partidos con el conjunto ‘Azucarero’: cuatro en la Liga BetPlay y tres en la Copa Colombia. En este último certamen consiguió los dos goles, los cuales le permitieron llegar a la mencionada barrera de goles.

¿LA SELECCIÓN COLOMBIA LO NECESITA?

El buen rendimiento de Gutiérrez no está pasando desapercibido por distintos sectores de la opinión pública. Ante la ausencia de jugadores en el mediocampo ofensivo de la Selección Colombia, su nombre ha sonado como una potencial alternativa de cara a la triple fecha eliminatorias que se jugará en octubre.

Así lo hizo saber el periodista colombiano, Carlos Antonio Vélez, quien no ve con malos ojos la presencia del ‘Perfume’, como es conocido popularmente, teniendo en cuenta que también está Falcao en la presente convocatoria: “Qué bueno sería tener un conector. Esa función la podría cumplir muy bien Teófilo Gutiérrez. Sí, el mismo, el que juega en el Cali. Si se le dan opciones a Falcao, ¿por qué no se las dan a Teo?”, cuestionó.

Teo, como bien se sabe, disputó la Copa Mundial de Fútbol 2014 con el combinado ‘Cafetero’, por lo que experiencia no le falta. Lo mejor, conforme con Vélez, es que el atacante de La Chinita ha tenido ritmo de juego, entonces, ¿por qué no tenerlo en cuenta? “Está jugando, no estamos hablando de un tipo que está parado, quieto, que no está compitiendo, me parece que jugando al fútbol nos sería muy útil. Teófilo hace el esfuercito”.

“Ya se hizo una excepción al 500 % con Falcao, yo no creo que se puedan seguir haciendo excepciones cuando hay soluciones… Pienso que se le puede dar una oportunidad, y sería muy útil en la selección Colombia, a Teófilo Gutiérrez”, concluyó el comunicador.

