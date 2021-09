Congresista del Partido Liberal acusa a Gustavo Petro de querer imponer una dictadura

Gustavo Petro cree que teniendo un grupo sólido en el Congreso podrá ganar las elecciones presidenciales el próximo año. - Colprensa.

Varios congresistas del partido Liberal arremetieron contra el senador Gustavo Petro debido a las críticas que lanzó este por el apoyo de algunos miembros de la colectividad al proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños que tumbó recientemente la Corte Constitucional en su revisión.

Petro dijo que senadores como Fabio Amín y Miguel Ángel Pinto no tendrías verdaderas ideas liberales por respaldar dicha iniciativa. “Hoy entonces no se puede hablar de liberalismo defendiendo ideas ‘iliberales’, autoritarias, absolutamente ignorantes con la Constitución del 91, si alguien fue derrotado con la última sentencia de la Corte Constitucional, fue la Comisión Primera y los liberales que están en esta Comisión y que permitieron que semejante despropósito pasara”, señaló desde el Congreso.

Miguel Ángel Pinto tomó la palabra y después de reclamarle a Petro por estar en sesión virtual y no en presencial, le dijo que respetaba a la Corte Constitucional, pero que en este caso se pusieron por encima los derechos de los asesinos y violadores, dejando atrás los de los menores.

“Los liberales protegemos el derecho a que cada uno se exprese libremente, esa es la concepción, no que un señor que pretende desde aquí decir que todos somos malos porque no pensamos como él, porque no votamos como él voto, porque desde ya quiere impetrarnos a nosotros la obligación de hacer lo que él dice, eso está muy lejos de ser liberal, por eso con toda seguridad no estaremos en una candidatura de semejante arbitrariedad”.

Luego concluyó diciendo que el senador de la Colombia Humana pretendía imponerles una dictadura: “Y todavía nos dicen: “Libérate, liberal, los invitamos a un movimiento en el que no puedes pensar u opinar distinto a nosotros, donde si no estás con nosotros estás contra nosotros, esa es la dictadura que nos quieren imponer”. Mientras que el senador Iván Name le recordó a Petro que, según él, sigue en campaña desde hace cuatro años.

A pesar de las críticas, el senador sigue liderando en la intención de voto. Este miércoles el Centro Nacional de Consultoría reveló su más reciente encuesta sobre la intención de voto de los colombianos en las elecciones presidenciales de 2022. El resultado muestra que Gustavo Petro sigue con una gran ventaja frente a sus rivales con un 17 % de intención de voto de los encuestados.

La encuesta, realizada para la revista Semana, muestra que pese a que Petro sigue con el liderato, la intención ha caído con el paso de los meses, pues en mayo de este año tenía una intención de voto del 25 %, lo que significa ocho puntos menos. Frente a los otros candidatos, Sergio Fajardo sigue en el segundo lugar con el 7 %, Juan Manuel Galán es tercero con el 6 % y Rodolfo Hernández, cuarto con el 5 %.

De los candidato de la centro-derecha sobresalen la senadora María Fernanda Cabal y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, ambos con el 4 % de intención de voto. Llama la atención de esta encuesta que quien realmente le gana a todos los candidatos en la lista es el voto en blanco con un 23 % al igual que la opción “Ninguno”, que tiene la misma votación.

A la pregunta de si en segunda vuelta quedaran Gustavo Petro y Sergio Fajardo, el 32 % votaría por Petro, el 30 % por Fajardo pero hay un 31 % que no votaría por ninguno.

