Bolívar confirma tres casos de la variante Delta de covid-19, dos de ellos en Cartagena

Fotografía que muestra turistas mientras caminan por una calle, el 27 de marzo de 2021, en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis), confirmó en la noche de este miércoles que en la ciudad ya está circulando la variante Delta del covid-19. Según reportó la funcionaria, se habrían detectado inicialmente dos casos.

“En la mañana de hoy fuimos notificados por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) quien adelanta en todo el territorio nacional una vigilancia genómica, que en el distrito de Cartagena hay dos pacientes donde se aisló la variante Delta. Son casos que no presentan síntomas asociados de gravedad”.

Dichos casos, agregó Bueno, corresponden a un menor de dos años y a un adulto de 42, que se encuentran estables y debidamente aislados en sus hogares, sin dar señal alguna de preocupación hasta el momento. De igual manera, señaló que en ambos casos se realizó el cerco epidemiológico para detectar los contactos estrechos de ambos pacientes.

“Por ejemplo el menor de dos años no presenta ningún síntoma, igual sigue estando en constante monitoreo, por si presenta algún signo o síntoma de alarma. No se ha notificado nada hasta el momento. En el caso del adulto de 42 años tampoco presenta síntomas, pero no está vacunado”, señaló la directora.

Sobre ese último caso, Bueno notificó que se trata de una persona que viajó recientemente a los Estados Unidos y que dio positivo en la prueba del covid-19 al regresar a Colombia, sin presentar más contagios en su cerco epidemiológico.

El menor, por su parte, pudo haberse contagiado durante una salida a un restaurante, en la que sus padres compartieron con varios amigos de otros países. El Dadis ya le tomó pruebas a los familiares de este y “como hay casos diagnosticados con variante Delta, se les va a hacer el estudio genómico para identificar si los demás están contagiados con la misma”.

Además de estos dos casos confirmados en Cartagena, el INS reportó en la noche de este 8 de septiembre la identificación de un tercero dentro del territorio del departamento de Bolívar al cual pertenece esa ciudad. Por el momento no se conocen más detalles al respecto.

Ante la situación, la funcionaria señaló que, “se sigue insistiendo en la importancia de seguir usando el tapabocas y mantener las medidas de autocuidado”. Igualmente, llamó a la población cartagenera para que asistan a vacunarse, siendo esta la única herramienta para evitar que los casos de cpvid-19 escalen hasta la gravedad de las unidades de cuidados intensivos.

No sobra señalar que, hasta esta tarde, en Cartagena se registraban un total de 122.026 casos de covid-19, incluyendo 48 de hoy. De estos, 262 continúan activos, mientras que 2.098 han terminado en fallecimientos. En contraste, a cierre del 6 de septiembre se habían aplicado 795.822 vacunas, incluyendo 288.041 segundas dosis y 46.231 monodosis.

De igual manera, hay que recordar que como Cartagena y Bolívar, la variante Delta también se ha identificado en Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. Con esto, y la predominancia de la cepa Mu en el país, se espera un cuarto pico de la pandemia hacia finales de octubre de este año.

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, aclaró que la llegada de un cuarto pico “es una eventualidad real”, y que, aunque muchos han venido relajando las medidas debido a la reducción de casos, hay una probabilidad muy alta de que el país viva un nuevo aumento de contagios en las próximas semanas”.

Según indicó, las proyecciones del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud (INS) son que, “el cuarto pico podría darse hacia la última semana de octubre. Este podría tener una duración más corta que el tercer pico que tuvimos, pero todavía es una incógnita la mortalidad que podríamos tener”.

Esta última dependerá, entre otras cosas, del avance de la vacunación, por lo que insistió sobre todo en que es necesario que los dos millones de personas mayores de 50 años que no han completado su esquema comiencen a hacerlo desde ahora.

