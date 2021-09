Alejandro Gaviria más cerca a la Coalición de la Esperanza: “No me veo con el Centro Democrático ni el Pacto Histórico”

Los precandidatos presidenciales que han entrado en la arena política reconocen que serán las coaliciones las protagonistas de las próximas elecciones. Alejandro Gaviria, que busca firmas como candidato independiente, ya definió que sus posibilidades de alianza se centran en la Coalición de la Esperanza.

Una vez más el exministro de Salud marcó distancia con el Pacto Histórico de Gustavo Petro y el partido de Gobierno, Centro Democrático, los cuales han emprendido la búsqueda de alianzas con los más cercanos a su ideología para sumar esfuerzos en la campaña presidencial.

Aunque el líder de la Colombia Humana sí buscó acercamientos políticos en varias ocasiones previas con Gaviria, nunca se concretó la posibilidad de trabajar juntos y en la actual campaña van por caminos diferentes. Desde el Centro Democrático no ha habido interés por Gaviria, aunque los ataques en su contra lo vinculan, supuestamente, a ese sector del llamado “espectro político”.

En entrevista con Noticias Caracol, Gaviria se alejó de ambos sectores que ha calificado como “extremos” y le apostó a los que se han presentado como “centro”. Sin embargo, una alianza formal tendrá que esperar a que avance la carrera presidencial.

“En algún momento tendremos que decidir dónde voy a estar, ya en la mecánica electoral. Yo he dicho que mi responsabilidad es también unificar el centro político... Yo no puedo seguir solo. Hay una conversación planteada por la Coalición de la Esperanza y confío en tener esa conversación, me parece que tenemos que hablar”, aseguró al informativo.

La coalición formada por Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo y otros políticos, invitó recientemente a Gaviria a trabajar juntos, al igual que extendieron la posibilidad a Ingrid Betancourt, de definir su regreso a la política.

El ex ministro aceptó poco después la invitación, pese a que sostiene profundas diferencias con Robledo. Sin embargo, ese diálogo tendrá que esperar las primeras semanas o meses de la campaña, cuando Gaviria espera dedicarse al encuentro “con la gente”.

Lo que tiene claro hasta el momento es que no iría al sector de Gustavo Petro o al de Álvaro Uribe, de donde espera marcar distancia. “Yo no me veo en una consulta interpartidista en marzo con el Centro Democrático ni tampoco me veo en el Pacto Histórico en marzo, no me veo”, afirmó a Noticias Caracol.

Desde el Pacto Histórico habían buscado la posibilidad de que entrara a formar parte de la Coalición, pero el diálogo no dio resultados. Ellos irán a una consulta interpartidista con candidatos como Petro, Roy Barreras, Francia Márquez o Alexander Maya.

Esta semana, los precandidatos del Centro Democrático definieron elegir un candidato único por medio de consulta con los miembros y las bases, entre los que aspiran como María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, Rafael Nieto Loaiza o Edward Rodríguez. Ese candidato irá a coalición con los partidos que compartan sus posturas.

En la Coalición de la Esperanza también se encuentra en vilo la participación del partido Alianza Verde. Aunque originalmente hicieron parte, sectores dentro de la colectividad no comparten el proyecto y se ha ocasionado una distancia del partido y la alianza. Dependerá del candidato que elijan por un mecanismo interno cómo continúan en la contienda.

Gaviria se ha definido como “progresista” y aseguró en entrevista con Noticias Caracol que tiene cómo defenderse de los ataques por su modelo neoliberal, que ha cuestionado justamente Petro. Así mismo ha buscado deshacerse de los cuestionamientos por su gestión de salud.

Las alianzas siguen latentes en medio de las críticas, con invitaciones que giran principalmente a una unión ente los sectores de la centro izquierda que deberá superar las diferencias de sus actores.

