Por una estufa, mujer murió electrocutada en un restaurante en Cartagena

Las autoridades de Cartagena confirmaron que María Claudia Mendoza Mantilla, una mujer de 55 años, murió en su lugar de trabajo luego de que sus jefes le pidieran que limpiara una de las estufas del restaurante para el que trabajaba. En la cocina del lugar, estaban haciendo un un trabajo eléctrico y por había varios cables regados por el piso, lo que ocasionó que una descarga eléctrica la alcanzara hasta perder la vida.

Los familiares de la víctima aseguraron que los dueños del restaurante, ubicado en el tradicional barrio Manga, deben responder por el accidente puesto que murió mientras desarrollaba los oficios que le asignaban en el lugar.

Adicional, en las declaraciones que la hija de la víctima dio para RCN Radio, explicó que no fue que la mujer muriera por subirse al techo del lugar sino que uno de los cables que estaban arreglando la alcanzó hasta quitarle la vida, “en realidad estaban arreglando el techo y ellos tenían trabajando a mi mamá en ese lugar, no fue que ella se montó a limpiar una campana como dicen algunos medios”.

“En la mañana, cuando me levanté que no la encontré, le escribí temprano. Le dije: ‘mami, cómo te sientes’ y le pregunté que si se fue a trabajar así. Como a las tres horas me llamó la hija de la dueña del restaurante para decirme que mi mamá había tenido un accidente, que nos fuéramos a la clínica a ver que había pasado. Cuando llegamos nos dijeron que la estaban reanimando, pero nos dijeron que desafortunadamente había fallecido; creo que mi mamá llegó sin vida a la clínica”.