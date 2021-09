Niño de dos años se esfumó Cundinamarca, su familia no sabe si lo secuestraron o se lo llevó el río

ELIÁN ANDRÉS POVEDA SALGADO

Desde el pasado 2 de septiembre, el menor Elián Andrés Poveda Salgado de dos años de edad se despareció en el municipio de Cabrera en Cundinamarca. Tras más de seis días de búsqueda no hay indicios de su paradero y la familia no se explica cómo ocurrió.

Jhoana Salgado, tía del menor, contó a Infobae Colombia que la madre y el padre del niño trabajan en una construcción del municipio de Cabrera desde hace pocas semanas. Él como obrero y ella colabora para la manutención de los empleados. Ambos son originarios del departamento del Meta y no cuentan con recursos.

La madre de Elián Andrés se disponía el pasado 2 de septiembre, sobre las 11:00 de la mañana, a lavar unos alimentos en el río para cocinar el almuerzo de los obreros, dejó a su hijo en unas rocas tipo cueva sin profundidad, a menos de diez pasos de ella, entretenido con un teléfono celular.

En cuestión de minutos, el padre del menor llegó al lugar y preguntó dónde estaba el niño, pero ya no se encontraba en las rocas donde lo tenía su mamá. No había nadie cerca del lugar y no se sabe dónde pudo parar el menor.

Según dijo Salgado, hasta el momento no hay ningún indicio del paradero del menor. Este miércoles se desplazaron en compañía del CTI de la Fiscalía al sitio de la desaparición para que se evalúe el lugar y tratar de descartar que haya caído al río Sumapaz.

Las labores de búsqueda se han centrado en el afluente, pues se encontraban en la ribera antes de perder el rastro del niño. Los voluntarios y autoridades han cubierto cuatro kilómetros aguas abajo y un kilómetro arriba pero hasta el momento no hay indicios.

El día de la desaparición, el niño estaba vestido con una camiseta gris y una pantaloneta azul, un saco gris con negro y unas sandalias de meter el dedo, según describió una familiar. El menor es de piel morena y cabello negro.

Según confirmó la Alcaldía Municipal de Cabrera, Cundinamarca, el menor Elián Andrés Poveda Salgado desapareció en jurisdicción de la vereda Peñas Blancas cuando se encontraba a cargo de sus progenitores que realizaban trabajos cerca de la ribera del río.

La familia Poveda Salgado es nueva en ese municipio cundinamarqués, habían llegado cuatro días antes de la desaparición, mientras que el menor, al parecer, llevaba solo un día de haber llegado al interior del país.

El alcalde Julio Moreno Correa aseguró que junto a la Personería Municipal y la Comisaría de Familia se activó la ruta pertinente de búsqueda para lograr dar con el paradero del niño y declarar la presunta desaparición. Hasta el momento se siguen las investigaciones con las entidades competentes.

El mandatario realizó una solicitud a la Gobernación de Cundinamarca para que realicen apoyo total a la investigación que se está adelantando. Se solicitó la colaboración con equipos técnicos, tecnológicos y material humano posible especializado para esclarecer el paradero.

Todas las alcaldías del departamento ya han emitido los boletines de búsqueda para recibir la información de personas que puedan ver al menor y activar las alertas. Sin embargo, la familia informó que hasta el momento no hay avances ni indicios del paradero.

La Alcaldía de Cabrera informó que cualquier información puede ser remitida a esa entidad, al departamento de Bomberos o a la Policía. Así mismo, está activo el número telefónico 3148312721 para cualquier información que permita encontrar a Elián Andrés Poveda.

SEGUIR LEYENDO: