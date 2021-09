La curiosa oferta que tiene Juan Carlos Osorio en África si sale del América de Cali

Fotografía de archivo en la que se registró al director técnico del club colombiano de fútbol América, Juan Carlos Osorio. EFE/Luis Noriega

En ocho fechas disputadas de la Liga BetPlay II 2021, ya van nueve directores técnicos que han dejado sus labores con los respectivos clubes por los malos resultados. En este caso, el América de Cali de Juan Carlos Osorio se mantiene por fuera de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales para definir al campeón del segundo semestre del año, pues el equipo no gana desde principios de agosto y lleva seis partidos, sumando Copa y Liga, sin sumar de a tres puntos.

Como consecuencia de estos malos resultados se ha puesto en duda la continuidad de Osorio en el América de Cali. Ahora, este martes, en una rueda de prensa, el entrenador se mostró tranquilo con su rendimiento en el equipo y aseguró que no tendrá problema en alejarse del cargo si las circunstancias así se lo exigen.

Sobre su continuidad con el club comentó que: “Yo acá firmé un contrato supeditado a los logros deportivos. Mi garantía para el hincha es que no hay garantías. No me aferro a un puesto, ni tampoco pediré indemnización. Si los resultados no se dan, asumiré la responsabilidad”.

El director técnico de Risaralda, que ha tenido experiencias en las selecciones nacionales de México y Paraguay, confesó que está estudiando ofertas para dirigir en otros continentes. “Yo acá no estoy por un salario ni por un trabajo, esta mañana le comentaba a mis dirigidos que existe una gran posibilidad de irme a dirigir una selección africana en este momento, entonces yo a eso no le tengo temor”, comentó.

Esto causó que, ahí mismo, por medio de las redes sociales los hinchas comenzaran a criticar fuertemente a su entrenador, considerando una falta de respeto sus declaraciones y falta de compromiso con la institución.

Además, fue criticado sobre los procesos en el Fútbol Profesional Colombiano. Y sobre esto resaltó que los estrategas tienen que jugar presionados por los resultados, que en últimas, “es lo que reclama la afición”.

Sin embargo, Osorio que afirmó hasta que la oferta colme definitivamente no saldrá del cuadro escarlata. Ahora, Osorio tendrá que corregir el rumbo de América que, además de los malos resultados, todavía no demuestra un juego que cumpla con las exigencias de la afición escarlata.

Osorio también confesó que no está de acuerdo con que el rendimiento del equipo, hasta el momento, haya sido malo. “Es muy diferente decir que América no ha jugado bien y decir que América no ha conseguido los resultados. Contra Quindío, en el segundo tiempo, merecíamos dos goles. Una cosa es el desarrollo y otra los resultados. Entiendo que el hincha quiere ganar como sea”, agregó al respecto.

Por último, cabe resaltar que con Alfredo Arias ya son nueve entrenadores que han dejado sus cargos en las primeras ocho fechas de la Liga. Los técnicos que dejaron sus cargos fueron Dayron Pérez, de Atlético Huila, Giovanny Ruiz, de Deportivo Pasto, Eduardo Lara, de Once Caldas, Luis Amaranto Perea, del Junior de Barranquilla, Jorge Luis Bernal, de Patriotas, Harold Rivera, de Independiente Santa Fe, Óscar Upegui, de Atlético Bucaramanga, y Hernán Darío Gómez, de Deportivo independiente Medellín.

SEGUIR LEYENDO: