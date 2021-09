Jhon Córdoba, el jugador del mes en el Krasnodar de Rusia

La hinchada votó y escogió a Jhon Córdoba como el jugador del mes en el Krasnodar de Rusia. Foto: cortesía Krasnodar

Parece que el cambio de aires tuvo un efecto positivo en el rendimiento de Jhon Córdoba. Esta temporada, el delantero colombiano dejó el fútbol alemán y partió rumbo a Rusia para fichar con el Krasnodar, equipo de la Primera División, y los frutos empezaron a llegar.

Este martes 7 de septiembre los hinchas del equipo escogieron al chocoano como el mejor jugador de julio y agosto, a través de una votación oficial que se llevó a cabo en la página web de la institución. El 60,25% de los aficionados que participaron expresaron que Córdoba debía ser quien se llevara la distinción, superando así al local, Aleksei Ionov (20,14%), y al francés Rémy Cabella (3,53%).

“El delantero del Krasnodar marcó cinco goles y proporcionó dos asistencias en las seis jornadas de la Premier League de Rusia. Actualmente se encuentra entre los líderes en la carrera de máximos goleadores y el mejor en el campeonato local, según el sistema “goles + pases”, apuntó la institución en su sitio virtual.

En el sufragio participaron un total de 1.698 seguidores. La escuadra aprovechó para agradecer, en primer lugar, a quienes participaron con sus votos, y en segundo lugar, al delantero colombiano: “Felicitamos a Jhon Córdoba y a los otros dos premiados y les deseamos muchas más victorias en la Liga de Rusia y la Copa!”.

El artillero nacional ya sabe lo que es afianzarse en Europa, pues, con la presente temporada en el Krasnodar, ya son ocho años los que va a cumplir en dicho continente. Su travesía inició en el 2013, vistiendo los colores del Espanyol en España; luego pasaría al Granada, también en la nación ibérica; y a partir del 2015 hizo presencia en Alemania, con el Mainz, Colonia y Hertha Berlín, respectivamente.

En el transcurso de esta campaña, Córdoba ha jugado un total de 417 minutos, repartidos en seis partidos disputados (cuatro de ellos como titular). Las buenas actuaciones —y los goles— del ‘Cafetero’ le han servido a su equipo para ubicarse, actualmente, en la séptima casilla de la Liga rusa con nueve puntos, a dos de pelear los puestos que clasifican a competiciones europeas. El líder, con 14 unidades, es el Zenit de San Petersburgo, donde juega otro colombiano: Wilmar Barrios.

El próximo partido del Krasnodar será el lunes 13 de septiembre contra Rostov, en el marco de séptima fecha del certamen liguero.

Jhon Córdoba suma ha marcado cuatro goles en la presente temporada de la Liga rusa. Foto: Krasnodar

LAS DISCULPAS POR SU AUSENCIA EN LA CONVOCATORIA:

Hace un par de semanas, Córdoba pidió perdón por su reacción al conocer que no había sido convocado por el técnico de la selección Colombia, Reinaldo Rueda, para afrontar la próxima triple fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 frente a Bolivia, Paraguay y Chile.

El goleador colombiano había publicado un mensaje el martes en su cuenta de Twitter en el que manifestaba su disgusto por la ausencia en el grupo de convocados. “Ya uno no sabe ni que pensar”, escribió. Sin embargo, en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports+, explicó que actuó “en un momento caliente”.

La Selección es ponerle el moño a la carrera. He trabajado durante muchos años, sostenerme acá en Europa ha sido base para llegar a Selección. Después de mirar la convocatoria estaba nervioso. Somos seres humanos, cometemos errores, pero yo quiero la selección, es mi anhelo, siempre esa ha sido mi aspiración y no se me ha dado. [...] No tengo ningún problema con los jugadores y cuerpo técnico. Sé que es difícil para los entrenadores escoger y hay que respetar”, afirmó en diálogo con el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports+.

SEGUIR LEYENDO: