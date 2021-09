Egan Bernal habló sobre el retiro de ‘Supermán’ López en la Vuelta a España: “es frustrante perder el podio en la vigésima etapa”

Los ciclistas colombianos Egan Arley Bernal (d), de Ineos Grenadiers, y Miguel Angel López, de Movistar, durante la 14ª etapa de LaVuelta Ciclista a España que transcurrió este sábado entre las localidades de Don Benito (Badajoz) y Pico Villuercas (Cáceres), 165,7 km de recorrido. EFE/Manuel Bruque

El pasado sábado, 4 de septiembre, se incendiaron varios medios de comunicación y portales de opinión pública tras el abandono de Miguel Ángel López de la Vuelta a España 2021. Ese día los escarabajos se encontraban corriendo la fracción número 20 de la Vuelta.

Todo sucedió cuando el rezago del ciclista colombiano parecía una ‘simple’ situación de carrera, y, en una serie de ataques por parte de los ciclistas favoritos, ‘Supermán’ quedó cortado del grupo, perdiendo así sus posibilidades de terminar en la tercera casilla de la clasificación general, posición que le daba para quedar en el podio. Luego, kilómetros más adelante se conoció que el escarabajo colombiano se bajó de su bicicleta y que abandonó la competición.

Tras varios días de especulaciones, comentarios y pronunciaciones de los diferentes miembros del Movistar Team, el colombiano Egan Bernal, quien corre para el Ineos Grenadiers, habló este martes sobre el abandono de su compatriota Miguel Ángel López de la Vuelta a España.

Por su lado, el velocista de oriundo de Zipaquirá aseguró que nada más finalizar la etapa no sabía nada de López, y que, aunque iba con él en el grupo, pero por su puesto en la clasificación y que no hubiese podido entrar en la selección de los mejores.

“Yo iba adelante del grupo y no me di cuenta del retiro, no sé los motivos del abandono y no me di cuenta del momento cuando se quedo”, dijo. Bernal agregó: “Me pongo en su situación y es frustrante perder el podio en la vigésima etapa. De todo corazón lo lamento por él”, confesó Bernal.

Asimismo habló sobre la etapa número 20 de la Vuelta. “La etapa la hemos movido nosotros más que el Bahrain Victorius. Hemos puesto un ritmo muy fuerte a falta de 90 kilómetros porque no teníamos mucho que perder. Queríamos dar espectáculo y darlo todo”, explicó.

Además, Egan Bernal resaltó el “tremendo trabajo” desarrollado por sus compañeros para romper la carrera y que sirvió para que delante se quedasen en la ascensión al Alto de Mougás “los más fuertes”. Con la carrera lanzada y los ataques y contraataques que se produjeron al entrar en la selección final fue “una lotería, aunque se ha ido Adam (Yates) con los más fuertes y se jugará el podio con Jack Haig”.

Por último, Bernal confesó que la dureza de la etapa no le ha sorprendido porque es un día que en el equipo sabían que era “muy duro y siempre lo hemos tenido en cuenta”. “El perfil engaña a veces, pero conocíamos la zona y sabíamos que tenía subidas súper duras”, afirmó.

