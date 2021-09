Bogotá se quedará sin primeras dosis de Pfizer y AstraZeneca este miércoles

Un hombre recibe una vacuna contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

En medio del desarrollo de una iniciativa de la Secretaría de Salud de Bogotá con la que se busca que los menores de edad sean inmunizados contra el coronavirus para garantizar la tranquilidad en el regreso a clases presenciales en la ciudad, el secretario Alejandro Gómez señaló que se espera que, a lo largo de este miércoles, se acaben las primeras dosis de los biológicos de Pfizer y AstraZeneca en la ciudad.

Empezó recordando que “estamos a la expectativa, aunque sabemos de los esfuerzos del ministro Fernando Ruiz, nos están faltando dosis. Bogotá no cuenta con una sola dosis de Moderna para completar las segundas dosis de esta” y agregó que, desde la Alcaldía, esperan que estas dosis estén llegando la próxima semana.

Pero, la información más preocupante que dio el funcionario distrital es que “se nos acaban el día de hoy las primeras dosis”. Detalló que la ciudad cuenta con Pfizer, “para primeras dosis tenemos menos de 10 mil dosis, es decir, se acaban hoy. Y también tenemos unas pocas dosis de AstraZeneca para primeras y segundas dosis”.

Aclaró que, “en total, para primeras dosis de Pfizer y AstraZeneca, Bogotá cuenta con cerca de 15 mil biológicos, hoy se nos acaban”. Sin embargo, resaltó los más recientes anuncios del ministro de Salud en los que señala la llegada de nuevas dosis de todas las vacunas al país.

Cabe señalar que el Gobierno colombiano confirmó que el país volverá a abastecerse con vacunas anticovid de Moderna. El Departamento Administrativo Presidencia de la República (Dapre) informó este 7 de septiembre que la farmacéutica entregará a Colombia un nuevo lote con 1.275 millones de vacunas. Se espera que esto suceda durante la semana que va del 13 al 18 de septiembre.

Este acuerdo se registró en medio de una reunión que sostuvo el Gobierno colombiano con la farmacéutica. En la misma, se concretó que el país recibirá otros dos lotes de vacunas de Moderna antes de que finalice septiembre.

“Hemos tenido algunas dificultades para el suministro de vacunas en el Plan Nacional de Vacunación, esas dificultades estaban pendiente de una serie de contactos adelantados y presididos por el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Cancillería y otras instancias”, aseguró Ruiz.

El secretario finalizó haciendo un llamado urgente a personas de 50 años y más personas con enfermedades crónicas, para que acudan a los puntos habilitados por el Distrito para iniciar su esquema de inmunización.

Niños y niñas serán ‘padrinos’ de la vacunación contra el Covid-19

La Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado a los estudiantes bogotanos para que se conviertan en ‘padrinos’ de sus madres, padres y familiares, especialmente aquellos mayores de 50 años y con comorbilidades que aún no se han vacunado. Es por esto que se implementaron jornadas en instituciones educativas públicas y privadas, en las cuales se están aplicando dosis contra el coronavirus a toda la comunidad educativa y sus familiares priorizados; así como el esquema permanente a niños y niñas menores de 10 años.

La entidad señaló que se han vacunado contra el covid-19 a 20.246 personas en universidades, 5.450 en colegios privados y 2.415 en instituciones educativas distritales.

“Estos espacios son muy importantes porque no solamente llegamos con las vacunas del Plan Ampliado de Inmunizaciones, sino con vacunación contra el covid-19. Así protegemos a toda la familia. Invitamos a toda la comunidad educativa que aún no ha recibido su vacuna contra el covid-19 para que inicie su esquema; y a los niños y niñas que no han recibido la dosis de refuerzo contra el sarampión y la rubéola para que se vacunen, y así evitemos brotes de estas enfermedades prevenibles”, afirmó el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López.

