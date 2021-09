A pesar de los malos resultados, David Ospina se siente seguro para enfrentar a Chile

Fotografía de archivo tomada el pasado 9 de julio en la que se registró al arquero titular y capitán de la selección colombiana de fútbol, David Ospina. EFE/Joedson Alves

Este martes, 7 de septiembre, David Ospina y Radamel Falcao hablaron con los medios de comunicación, previo al partido contra la selección de Chile, por la fecha número once de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022.

Por su lado, el arquero del Napoli comenzó hablando sobre el balance de los últimos partidos que han terminado en empate ante las selecciones de Bolivia y Paraguay. “Al final quedamos con el sinsabor por no ganar los tres puntos, pero hay que darle importancia a esos dos que ganamos. Seguimos sumando, vamos haciendo cosas importantes contra dos rivales y en dos estadios difíciles. Hay que darle la importancia que se merecen”.

Para este partido no podrá estar Dávinson Sánchez, ya que tuvo que regresar a Inglaterra a cumplir una cuarentena de diez días antes de reintegrarse a los entrenamientos con su club, el Tottenham. Y para esta triple fecha Rueda no llamó a Yerry Mina, quien está en el Everton de Inglaterra.

Sobre la ausencia de estos dos defensas centrales Ospina mencionó que: “El respaldo es total porque son jugadores que vienen haciendo las cosas muy bien en sus clubes. Óscar Murillo viene de dos muy buenos partidos, Carlos Cuesta en Bélgica, Andrés Llinás en Millonarios... Son jugadores importantes que si están en la selección tienen grandes condiciones para afrontar cualquier situación”.

Sobre el defensa del Tottenham, quien fue blanco de críticas en el partido pasado, Ospina respaldó al jugador. “No podemos olvidar la clase de jugador que es Davinson, lo que hace fuera del país, tiene la entera confianza del grupo. Estamos tranquilos, las criticas siempre van a estar, para el que sea, convivimos con eso y él tiene la madurez para afrontar las situaciones. Él siempre ha salido fuerte de estas situaciones”.

Por otro lado, David Ospina explicó la esencia de la propuesta de juego de Reinaldo Rueda en esta selección: “El profe siempre ha sido muy claro con nosotros: mantener la pelota con una propuesta hacia delante para saltar las líneas del rival, eso se ha venido ganando en los últimos partidos. Hemos creado ocasiones, pero nos ha faltado fortuna para concretar en los momentos que se necesitan. El mensaje y el plan siempre ha sido muy claro”.

Por último, el capitán de la selección confesó porque no ha estado mucho en las canchas de Italia portando la camiseta del Napoli. “Se me ha presentado esa situación en los últimos tiempos en Napoli, lo que me mantiene con buen ritmo es que en cada momento que no puedo jugar me entreno al máximo para estar listo cuando pueda jugar. Para poder aprovechar esa oportunidad. Sé que tengo que estar siempre al máximo”.

Por su lado, Radamel Falcao García habló sobre la clave de ganarle a Chile en Barranquilla y los pocos goles que la selección ha anotado en estas Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022.

Sobre el partido contra Chile en el Metropolitano mencionó que: “Lo de ganar en casa lo hemos conversado tras el partido en Paraguay, en casa somos más fuertes, con nuestro público, después de los dos empates fuera de casa llegamos a la conclusión que tenemos que fortalecernos en Barranquilla. De locales tenemos que sacar la mayor cantidad de victorias posibles, ojalá los seis partidos. Necesitamos del público y que esto empiece el jueves ante Chile”.

Y sobre las pocas anotaciones y los goles en contra, que son dos hasta el momento, que tiene la ‘Tricolor’, Falcao explicó que: “Son momentos, rachas, los goles ya van a venir. Hemos generado más opciones, esta selección genera juego, necesitamos más oportunidades claras, pero el gol va a llegar. Y necesitamos un partido como estos que nos termine dar esta confianza que necesitamos”.

Partidos del 9 de septiembre por la fecha número 11 de Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022

Colombia Vs. Chile (6 p. m., en Barranquilla).

Uruguay Vs. Ecuador (5:30 p. m.).

Paraguay Vs. Venezuela (4:30 p. m.).

Brasil Vs. Perú (7:30 p. m.).

Argentina Vs. Bolivia (6:30 p. m.).

