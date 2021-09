Lo que cuesta ingresar a la nueva página con contenido sensual de Dani Duke

Foto tomada del Instagram de Dani Duke.

La influenciadora paisa Daniela Duque, más conocida como Dani Duke dio detalles del robo del que fue víctima y de cómo la impulsó para crear una página de contenido exclusivo en la que no solo cobrará para que su fans vean su contenido, sino que le saldrá el paso a quienes quieren extorsionarla con fotos íntimas.

Todo inició porque hace días, la también novia del influencer La Liendra (Mauricio Gómez) fue víctima de la inseguridad que azota a Colombia, donde le robaron su IPad en el que, aparentemente, tenía varias fotos y videos explícitos de ella.

“Me mudé de casa hace aproximadamente una semana y yo les había contado que no encontré mi iPad, ustedes saben que yo siempre estoy con él y mi celular y toda la información que tengo en el celular, también queda en el iPad y yo dije ‘bueno, ya aparecerá porque a mí siempre me aparecen las cosas y en la casa nunca se me había perdido nada”, narrando después que sería una nueva víctima de extorsión por parte de desconocidos.

“Esta mañana me levanté, estaba viendo televisión cuando me llegó un correo y ahí como que todo se conectó en mi mente, entré en pánico, me dio rabia y tristeza. En el correo una persona me dice que tiene mi iPad y que tiene en sus manos contenido, fotos y me estaba amenazando o tratando de extorsionar con ese contenido que es mío”, dijo.

Pues bien, luego de esos detalles, en las últimas horas volvió a hacer nuevas revelaciones al respecto y fue donde aprovechó para contar que lanzará su propia página de fotos y videos “sensuales” y atrevidos, diferentes a los que suele postear en sus redes sociales.

Según dijo Duke, el monto que sus seguidores deberán asumir para deleitarse con lo que ella publicará, oscila entre los $5.99 dólares (23.000 pesos colombianos) por un mes hasta los $17.97 dólares por un año.

De acuerdo con varios portales de farándula, que le siguen el rastro a Daniela y a su novio, en la página de la joven ya hay al menos 25 publicaciones que solo pueden visualizarse si se abonan los precios ya mencionados.

Cabe aclarar que, tal y como la creadora de contenido había dado a conocer algunas semanas, este proyecto pretendía materializarlo en octubre, sin embargo, por el robo de su dispositivo electrónico decidió adelantarlo y así evitar que se filtre el contenido del que supuestamente tienen en su poder los criminales.

Por otro lado, ese hecho de inseguridad también frustró el evento de lanzamiento que Duke tendría para su página exclusiva y por eso solo anunció la noticia mediante sus redes sociales.

“Me hace muy feliz. Como les dije, no era la forma en la que lo quería hacer porque tenía planeado un evento, algo por lo grande”, comentó Dani en una de las historias de su Instagram.

Escuche a Dani a continuación:

Ella misma reveló que en ese portal podrán verla lucir múltiples atuendos en trajes de baño, lencería y otras prendas donde se dejará ver con su escultural figura que ya le roba suspiros a más de uno de sus casi 4 millones de fanáticos en Instagram. “Sale hoy mi página web daniduke.com, así que deslicen para arriba. Cree con mucho amor este contenido, espero les guste”, dijo.

“Yo no voy a pagar plata por mis cosas, no voy a caer en ese juego; o sea, en serio, qué mier… por no decir todas las palabras terribles que se me atraviesan por la cabeza. De verdad, qué asco de ser humano el que puede llegar a hacer eso”, expresó en otra historia.

