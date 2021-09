Arturo Vidal le envió un contundente mensaje a la selección de Colombia: " los goles los guardé para el jueves”

En la imagen, Arturo Vidal de Chile. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Este jueves 9 de septiembre se disputará la fecha número 11 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022. En esta ocasión la selección de Colombia será local y recibirá a la selección de Chile en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El partido se llevará a cabo a las 6:00 p.m., hora local.

La selección de Chile sacó un punto en Ecuador luego de 24 años sin sumar en Quito por Eliminatorias y ahora quiere dar la sorpresa en su visita a Colombia, este jueves. Por otro lado, Paraguay y Colombia sellaron un empate que no conformó a ninguno en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar.

Con esto Colombia está quinto, con 10 unidades, en la tabla de posiciones y por el momento obtendría la chance de disputar un repechaje ante un equipo de Oceanía por el boleto a la gran cita. Por esta razón, desde este momento la selección necesita sumar de a tres y ganar en el duelo contra Chile.

Este lunes, Arturo Vidal, ícono de ‘La Roja’, realizó un ‘Live’ por medio de su cuenta de Instagram donde se mostró optimista, pues habló del gran trabajo que vienen realizado sus compañeros y su director técnico, Martín Lasarte.

Desde Guayaquil, en donde se encuentra por el momento el cuadro chileno, el ‘Rey’ Arturo tranquilizó a los aficionados de su país. ”Vamos a ir al Mundial, tranquilos. Vamos nomás”, comentó en su transmisión, que estuvo cerca de los 50 mil conectados.

Por otro lado, Vidal lamentó no haber anotado gol contra Ecuador, pero aprovechó para hacer una promesa y enviarle una advertencia a la selección de Colombia, que dirige Reinaldo Rueda. ”Lo único que quería era pegarle al arco (en Quito), no me quedó; pero los goles los guardé para el jueves”, dijo el volante, de 34 años, que milita en el Inter de Milán en la Serie A de Italia.

El cuadro cafetero no contará con la presencia de Dávinson Sánchez ya que tuvo que regresar a Inglaterra y deberá cumplir una cuarentena de diez días antes de reintegrarse a los entrenamientos con su club.

Con esto, Reinaldo Rueda deberá pensar en qué jugador suplirá la ausencia del defensa. Por el momento, Carlos Cuesta y el mismo William Tesillo, quien viene actuando como lateral izquierdo, son opciones para suplir el puesto de Sánchez y hacer pareja con Óscar Murillo.

Partidos del 9 de septiembre por la fecha número 11 de Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022

Colombia Vs. Chile (6 p. m., en Barranquilla).

Uruguay Vs. Ecuador (5:30 p. m.).

Paraguay Vs. Venezuela (4:30 p. m.).

Brasil Vs. Perú (7:30 p. m.).

Argentina Vs. Bolivia (6:30 p. m.).

