Le robaron el carro y el reloj en Bogotá y luego le pidieron dinero para regresárselos

Robo en Bogotá

La delincuencia en Bogotá continúa siendo uno de los problemas más comentados por los ciudadanos. El robo a mano armada atemoriza a la comunidad que, recientemente, ha tenido que ver como ladrones atacan a sus víctimas, en ocasiones mortales, para despojarlos de sus pertenencias. Uno de los más recientes casos se vivió en la carrera séptima con calle 124. En ese sector de la capital del país, hombres armados retuvieron a un conductor y le quitaron, además de su dinero, un costoso reloj y una camioneta de alta gama.

De acuerdo con el relato, recopilado por Noticias RCN, el ciudadano fue interceptado por delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego, Luego de ‘encañonarlo’, los atacantes se subieron a la camioneta, le cubrieron el rostro, y se lo llevaron. “Me llevaban por toda la Séptima, alcancé a darme cuenta de que me llevan al sector de Las Ferias, a un sector oscuro (...)”, narró Jorge Jiménez, víctima del robo, ante los micrófonos de Noticias RCN.

Jiménez señala que avanzaron varios metros hasta que se detuvieron en una zona en específico y lo hicieron bajar de su camioneta para luego subirlo a otro automóvil. “Me hacen agacharme en un pastal (...) llegó otra camioneta que me recoge, me pasan al puesto de atrás y me meten en el piso”, recordó Jorge, quien, en ese recorrido, fue despojado, en aquel recorrido, de su celular, billetera y reloj.

Para ese entonces, cuando el hombre ya se encontraba sin sus pertenencias, y en un carro desconocido llegó a parar al barrio Pardo Rubio. “Era una camioneta de alta gama, yo vi el color gris, pero no vi las placas, no vi la marca, pero sonaba como una camioneta fina. La última parada era en la subida del Parque Nacional hacia allá me dejan y suben al barrio Pardo Rubio. (...) en todo el recorrido son cinco tipos, dos extranjeros”, añadió el ciudadano.

El hombre fue liberado y denunció su caso ante las autoridades, pero, luego de ello, recibió una llamada de aquella banda criminal. En la comunicación se le pidió una millonaria cantidad de dinero para recuperar los objetos que había perdido en aquel atraco, particularmente, su camioneta. Los ladrones le pidieron 30 millones por la devolución.

Noticias RCN, medio que habló con Jorge, reveló que, por el momento, la investigación sobre este crimen está en manos del Gaula y la Sijín de la Policía.

Una situación similar fue reportada en las últimas horas cuando, otro ciudadano aseguró ser víctima de dos sujetos que intentaron robarlo mientras se encontraba en su carro en movimiento. El hombre conducía en la localidad de Chapinero, a la altura de la calle 82 con carrera 9, en el norte de la ciudad. Los implicados en el crimen quisieron robar las pertenencias de la víctima, por lo que rompieron su ventana.

En este último caso las autoridades lograron identificar y capturar a los delincuentes pues, ante la situación de peligro, la víctima se comunicó con la Policía Nacional para notificar respecto a lo que le había ocurrido minutos antes. Los uniformados pusieron en marcha un plan candado, y siguieron la pista de los dos ladrones gracias a las cámaras de seguridad del sector. Aunque lograron esquivar a la Policía en un primer intento de captura, fueron finalmente detenidos en la calle 82 con carrera 9.

En las últimas horas un joven resultó herido en el cuello tras ser atacado a bala por un delincuente, mientras hablaba en su celular con sus papás. Aseguran que el ladrón, que se movilizaba a bordo de una bicicleta, intentó arrebatarle el móvil.

Sebastián Bermúdez, un joven de 26 años, es otra de las víctimas de la inseguridad en Bogotá. Mientras hablaba por celular, un ladrón se le acercó e intentó atracarlo. El delincuente hirió a la víctima en el cuello, con un arma de fuego. Bermúdez, quien se encontraba de regreso a su vivienda, luego de terminar su jornada laboral, fue auxiliado por los vecinos del sector. Por el momento, el ciudadano se encuentra recuperándose de sus heridas en el Hospital de Engativá.





