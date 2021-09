Elizabeth Loaiza es víctima nuevamente de millonario hurto

Foto: Instagram @ElizabethLoaiza

Las últimas semanas Elizabeth Loaiza ha estado pasando por un difícil momento tras varias intervenciones luego de haber sido víctima de los biopolímeros. La modelo ha permanecido muy activa en sus redes sociales compartiendo con sus seguidores su proceso de recuperación y poniéndolos en alerta para que no entren a ese mundo.

Sin embargo, este fin de semana la caleña apareció en Instagram para denunciar una delicada situación que la convirtió, nuevamente, en víctima de un millonario robo. Por medio de un video de más de cinco minutos, Loaiza compartió con sus seguidores la llamada que le hace al banco con una imagen de los movimientos de su cuenta de respaldo.

De acuerdo con Loaiza, esta no sería la primera vez que pasa por esto con el banco que mencionó en sus redes, pues hace varios meses habría denunciado lo mismo con otra cuenta.

“Me robaron en dos cuentas de Bancolombia y no es la primera vez. Hace pocos meses les conté que me habían robado en la cuenta empresarial de Bancolombia 13 millones de pesos, pero a los 4 días me los regresó el banco”, sostuvo.

Aunque la primera vez el banco respondió por el dinero perdido, esta vez Loaiza puso al tanto al establecimiento para que le respondieran, sin embargo, este contestó que no se iba a ser cargo del dinero faltante.

“Esta vez se metieron a dos cuentas personales donde se manejan los recursos de dos empresas y robaron más de 8 millones de pesos. A las dos cuentas se ingresa con el mismo usuario y la misma clave. Llamé al Banco y me dijeron que ya me habían dado respuesta por medio de esa carta que están leyendo en el post y que NO VAN A RESPONDER POR EL DINERO. Entonces ahí no sé qué hacer. Para recoger esa plata se deben vender muchos productos y es el trabajo arduo del día a día. Es increíble que la respuesta de ellos sea que cambie la clave y el usuario para que no me vuelven a robar pero, ¿Y EL DINERO QUIÉN ME LO REGRESA?”, escribió Loaiza en la publicación que cuenta con más de 100 mil reproducciones.

Esta no sería la primera vez que Loaiza vive una situación así, pues, a principios de año, la modelo denunció por medio de varias publicaciones en su perfil de Instagram, que fue víctima de un caso de extorsión y robo durante su viaje a La Guajira.

“Nos extorsionaron, nos estaban pidiendo que les dejáramos una moto que costaba 200 millones de pesos. En la noche no nos dejaron salir del hotel, prácticamente secuestrados”, contó la también excandidata al Concejo de Bogotá, en un primer set de fotos. Según el relato, los hechos se dieron al tercer día de hospedarse en un hotel del Cabo de la Vela.

De acuerdo con un video publicado horas después, la celebridad señaló a presuntos culpables del hecho a dos hermanos, Linny Palacios Bernier y Beiny Palacios Bernier, quienes llegaron a pedirle a ella, y sus acompañantes de viaje —una expedición organizada por Colombia Off Road—, un carro y hasta 15 millones de pesos.

“Terminamos entregándoles 6 millones de pesos en efectivo. La corregidora y la policía de la zona tuvieron conocimiento del caso pero no hicieron nada”, sostuvo.

Loaiza explicó que los hechos se dieron mientras los miembros de la expedición, por lo menos 60 vehículos entre 4x4 y UTV, subían al sector del Faro. “Cuando todos nos bajamos, hubo uno de nosotros porque la organización llevaba fotógrafo. Resulta que se subieron tres camionetas, estaban parqueadas, se subió el del UTV al lado y vino un señor furioso con dos piedras en la mano a gritar que ahí no se podían parquear”, relató Loaiza admitiendo que ella no estaba presente.

Se trataba de un miembro de la etnia Wayuu que estaba protestando porque, al parecer, atravesaron su territorio, lo que le llevó a ocasionarle daños al vehículo y hasta a propinarle una pedrada en la cabeza al mencionado fotógrafo, según lo publicado con la modelo.

Aunque hubo enfrentamientos entre varios miembros de ambas partes, la situación no pasó a mayores en ese momento y todo el grupo pudo regresar al hotel, donde se dio la extorsión.

“Cuando salimos del hotel nos dicen que nos entremos, que no podemos salir del hotel porque hay gente”, continuó. “Cuando salimos, en la tiendita del lado estaba la corregidora y estaba un policía. Entonces fuimos a conversar con ellos y nos dijeron que no podemos sacar los carros, que no podemos salir, que tenemos que organizar con ellos”.

Al parecer, uno de los líderes del grupo Wayuu sufrió un duro golpe durante el enfrentamiento, pero según la modelo: “nosotros nunca vimos a la persona que se le abrió la cabeza”, sin embargo, por esa presunta herida es que los habitantes de la zona prohibieron la salida del grupo y exigieron la altísima suma.

“Terminamos arreglando en seis millones porque nadie llevaba más plata, o sea, reunimos entre varias personas, la organización puso dos millones de pesos, nosotros pusimos cuatro millones de pesos para que nos dejaran salir del hotel”, concluyó la caleña.

