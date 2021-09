Masterchef: la razón por la que se desataron las burlas contra Francy

En la imagen la cantante colombiana de música popular Francy. Foto: Instagram Francy.

Bastante comentado fue el más reciente episodio de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, pues varios de los famosos que ya habían abandonado la competencia tuvieron la opción de regresar para ponerle más ‘picante’ al asunto. No obstante, solamente habían dos entradas y fueron Catalina Maya y Julio Coccaro quienes se ganaron el pase de vuelta.

Las otras celebridades que tomaron la decisión de luchar por volver fueron Ernesto Calzadilla, Freddy Beltrán, Endry Cardeño, ‘Lucho’ Díaz y Francy, quien fue centro de varios chistes y bromas entre los participantes, tras entrar a la cocina con un dron en la mano, aunque pocos televidentes entendían lo que pasaba.

#MasterChefCelebrity | Endry, Ernesto, Julio, Freddy, Lucho, Francy y Cata quieren volver a la competencia. 🤯 ¿Quiénes lograrán regresar? 🤔 ¡Descúbrelo conectándote a nuestra señal en vivo! → https://t.co/MRKZAKp7We pic.twitter.com/0HOx6KutXQ — Canal RCN (@CanalRCN) September 5, 2021

Resulta que todo sucedió porque en los primeros capítulos, más exactamente en el cuarto, cuando se le vio a los reconocidos personajes compartir en la playa, la producción le dio la orden a la cantante de música popular de caminar por el lugar, mientras con el aparato le hacían unas tomas. Sin embargo, todo tardó más de lo esperado y, según dejaron saber, fueron varios minutos los que grabó.

“Había un dron que me estaba acompañando. No sé si caminé mucho, pero esos muchachos me gozaron”, recordó Francy.

“Tengo que buscar la grabación porque, sin mentir, fueron como unos 10 minutos de ella caminando con el dron a su espalda y solamente le decían ‘sigue, sigue’”, admitió durante una transmisión en vivo la presentadora Claudia Bahamón.

De inmediato, se volvieron a desatar las burlas contra Francy en ‘Masterchef’, pues varios de sus compañeros no perdonaron y aprovecharon la oportunidad para hacer sus respectivas bromas al respecto, pues además de la toma salieron apenas unos segundos en el video de su primera despedida.

El actor Julio Coccaro, por ejemplo, dijo entre risas que “hay una foto de ella en el polo norte con el dron a su espalda”. “Regresaste con él (dron)”, mencionó Bahamón.

“Yo me fui con un dron y llegué con uno”, fue lo que agregó Francy para concluir las burlas de sus los concursantes del programa más visto de la televisión nacional en las noches, según los niveles de audiencia.

¿Por qué Alicia Machado no estuvo en los retos?

A pesar de que las razones de este suceso no fueron aclaradas por RCN Televisión, canal que transmite ‘Masterchef Celebrity Colombia’, son varios los factores que se conocen públicamente y que pudieron ser la razón por la cual la venezolana no participó para volver.

Lo primero y más conocido por los televidentes es que la reina de belleza no tuvo un buen paso por el reality show, pues las críticas la acompañaron en todo momento por la actitud que allí demostró, así como por los problemas que tuvo con Marbelle, incluso fuera de cámaras, pues además de los encontronazos que se vieron al aire, la cantante afirmó vía Twitter que Machado le habría hecho propuestas de proxenetismo, no solo a ella sino a otras participantes

Catalina Maya, por su parte, confirmó la versión dada por ‘la reina de la tecnocarrilera’ y, seguramente, será parte del proceso judicial que inició Alicia Machado para limpiar su nombre.

La segunda causa que habría influido es que la modelo y presentadora venezolana es una de las concursantes de ‘Masterchef Celebrity México’, pues aunque esto no sería impedimento, habría preferido dejar la polémica atrás en Colombia para que la atención mediática se concentre en su participación para la versión de este país, en la que se ha mostrado satisfecha.