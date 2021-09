Borja y Borré, las novedades en la selección Colombia para enfrentar a Paraguay por las eliminatorias

Miguel Ángel Borja estará en el frente de ataque con Rafael Santos Borré. REUTERS/Amanda Perobelli

A falta de 80 minutos para que el combinado tricolor juegue contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer el onceno titular del partido.

El encuentro, que se disputará a las 5 p. m. en el estadio Defensores del Chaco (Asunción) se podrá ver en Caracol Televisión, RCN, Directv Sports y Win Sports +.

Los elegidos por Reinaldo Rueda para afrontar al invicto Brasil en la Copa América son:

Guardameta: David Ospina.

Defensores: William Tesillo, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo y Stefan Medina.

Mediocampistas: Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Sinisterra.

Delanteros: Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré

DT: Reinaldo Rueda.

La titular de la selección paraguaya será:

Arquero: Antony Silva

Defensas: Gustavo Gómez, Omar Alderete, Santiago Arzamendia y Robert Rojas.

Volantes: Jorge Morel, Mathías Villasanti y Gastón Giménez.

Delanteros: Antonio Sanabria, Ángel Romero y Alejandro Romero.

DT: Eduardo Berizzo

Declaraciones de Rueda sobre Paraguay

“Va a ser un equipo con un propuesta ofensiva y agresiva, con desdoblamiento de sus laterales, mucho trabajo por banda para generar juego aéreo (...). Ellos van a necesitar y buscar esa prioridad por la localía, por lo que seguro que va a haber espacios. Va a ser importante lo que hagamos con la posesión del balón, para aprovechar esos espacios”.

“Como referencia no hay que tener en cuenta la fecha anterior, no tienen nada que ver esos parámetros, las nóminas quizá sean cercanas pero van a variar, inclusive por la respuesta de nuestros jugadores en Bolivia y lo que vivió el rival en Quito. No es lo mismo abrir un juego de clasificatoria que un segundo partido y ahora con un tercer juego. Normalmente cuando se reencuentran los jugadores el primer partido cuesta mucho. Son rivales diferentes y condiciones diferentes”.

Declaraciones de Berizzo sobre Colombia

“Colombia es difícil, como todos, los partidos de Eliminatorias se resuelven por poco, salvo Brasil y Argentina. Nos vamos a preparar par aun partido que podemos ganar y esperamos generar la energía para buscar esa victoria el domingo”.

”El partido será diferente, imaginamos posesión, peligrosidad, juego aéreo, aprovechar todos los momentos del partido, el ritmo físico del partido será importante, el rival también viene de un gran esfuerzo. Somos capaces de doblegar a cualquier, ganar los partidos, creo en mis jugadores y así nos prepararemos para el domingo”.

Así llegan Colombia y Paraguay a este compromiso

La selección colombiana de fútbol llega al partido con Paraguay luego de un empate con Bolivia en el estado Hernando Siles de La Paz, donde comenzó ganando 1-0 con un golazo de Roger Martínez, si bien el compromiso terminó empatado gracias a un disparo de media distancia de Fernando Saucedo inatajable para David Ospina. Los dirigidos por Rueda llegan con 9 puntos en la tabla de posiciones, quintos en la tabla de posiciones.

Paraguay, entretanto, buscará hacer respetar la localía, aún más porque llega de una derrota ante Ecuador, sufrida el pasado 2 de septiembre. Ocupa el sexto escalafón en la clasificatoria camino a Catar 22, con 7 puntos, es decir dos menos que el combinado tricolor.

La última ocasión en que ambos equipos se encontraron fue el 23 de junio de 2019, por la Copa América. En ese entonces, la selección Colombia se impuso a los paraguayos 1-0, con gol del vikingo Gustavo Cuéllar.

SEGUIR LEYENDO: