Andrea Valdiri habló sobre la enfermedad que le descubrieron

A finales de agosto Andrea Valdiri, quien es bailarina e influencer, informó a sus seis millones de seguidores que estaba hospitalizada, aunque indicó que no era una situación grave para calmar a las personas que estaban atentas de su situación de salud, sin embargo, sus seguidores y fans quedaron con la duda y la incertidumbre de la razón que la había llevado a la clínica.

“Primero, para que no se preocupen, yo estoy bien. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que llegan a los 30 años, pero entonces nada, yo después les contaré, pero estoy bien”, dijo la creadora de contenido desde el hospital.

Días después salió por sus historia de instagram a comentar la razón por la que tuvo que ir al médico, primero contó lo síntomas y finalmente aseguró que le diagnosticaron vértigo.

“Imagínense que yo comencé con una tembladera en la mano, (…), pero los 30 años no vienen solos y uno viene con muchísimos achaques y a mí me aparecieron dos, uno, el tema de la vista, bueno, me toca operarme con láser, eso es rapidito, y el otro era el tema de los mareos, pero sentía como una especie de tembladera, que el mundo me daba vueltas, me ponía súper mal, me ponía a vomitar, y yo dije: ‘¡ay, esta mari… preñada otra vez! ¿qué es esto?’, pero eso no era y yo me automedicaba, yo decía que era el azúcar, sacaba un montón de pretextos para no ir al médico (…) y me dijo el médico: ‘Andrea, tú tienes vértigo’”, comentó la creadora de contenido.

En entrevista con Revista Semana, el doctor Nicolás Pérez Fernández, codirector del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), aclaró que el vértigo es una alteración del sistema vestibular, alojado en el oído interno y cuyo centro neurológico está en el tronco del encéfalo y genera una sensación que suele ser relacionada con el mareo, un trastorno del equilibrio, pero no guardan relación siempre.

En el relató, valdiri contó que hasta que le diagnosticaron la enfermedad no sabía que existía y comparó la falta de equilibrio con la sensación de ebriedad.

“Yo no sabía que esa vaina existía, o sea, el mundo te da vueltas, es una vaina horrible y todo por el oído, porque no tienes equilibrio, entonces a mí se me iba el cuerpo pa’ un lado, esto es horrible, como si estuvieras borracha, o sea, pierdes totalmente el equilibrio, yo decía: ‘Dios mío, si yo en un año no he tomado, ¿por qué me pasa esto?’”.

Y señaló que de acuerdo a su médico, las causas de esta pueden ser muchos como “por estrés, porque se golpeó cerca al oído, puede ser porque tienes cálculos dentro de los oídos, pero el tema del oído es una vaina berraca”, puntualizo la bailarina.

Los especialistas aseguran que los tratamientos para tratar esta enfermedad varían y no existe una formula única. En algunos casos tan solo con el cambio de alimentación se puede ver el cambio, en otros toca con medicación y un seguimiento más riguroso.

Por ahora en el caso de Andrea no se sabe muy bien cuales son las causas y el tratamiento que debe seguir pero, ella dijo a sus seguidores que “Ya estoy bien, mi amor, seguiré dando lo mejor de mí”.





