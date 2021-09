“Santos no me pudo atender”: Marta Lucía Ramírez sobre reunión con expresidentes

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, habla hoy durante una declaración a medios de comunicación desde el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

La vicepresidenta y canciller de Colombia Marta Lucía Ramírez dio detalles de la reunión con los expresidentes que no se pudo concretar para tratar las pretensiones de Nicaragua sobre el mar colombiano. Expresó que con el único que no se pudo reunir fue con el expresidente Juan Manuel Santos por temas de tiempos.

El presidente Iván Duque citó la reunión para este miércoles, sin embargo, la canciller dijo que desafortunadamente algunas personas “no tenían facilidad de asistir, entonces la aplazamos”, indicó. Además agregó que días antes se reunió con Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, César Gaviria y Ernesto Samper.

“Lo puedo decir con franqueza: yo visité a todos los que me dieron cita. Me dieron cita el expresidente Pastrana, Uribe, Gaviria, Samper y a todos les llevé su invitación. El único con el que no me pude reunir, que no me pudo atender, fue el expresidente Santos”, explicó Ramírez. Luego hizo un llamado a que prime el interés nacional del país en el tema de la disputa de las areas limítrofes en el mar de Nicaragua y Colombia, pese a sus diferencias ideológicas.

“Estamos evaluando la próxima fecha, pero repito: no es necesario o indispensable en este momento, no hay ningún término del proceso que requiera esa comisión, pero nos parece importante siempre, a todos sus miembros, mantenerlos muy informados”, indicó la vicepresidenta.

El próximo 20 de septiembre y 1ro de agosto se llevarán a cabo audiencias en la corte de La Haya tras el incumplimiento de Colombia hace unos años de un fallo en el que se le quitó al país más de 8.000 kilómetros del mar de San Andrés. El proceso sigue por dos demandas de Nicaragua impuestas por el regimen de Daniel Ortega y una de ellas busca ampliar su territorio dentro de los límites con Colombia.

Según explicó la Cancillería, estas audiencias hacen parte del procedimiento ordinario previsto en esto casos, una se da de manera escrita y otra oral. “En el caso relativo a las Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua c. Colombia), la etapa escrita tuvo lugar entre 2013 y 2019. De conformidad con el Reglamento de la Corte, una vez cerrado el procedimiento escrito, el caso queda listo para ser escuchado en audiencia”, explicó la entidad.

De acuerdo con el Reglamento de la CIJ, en esta parte del conflicto entre ambos países “las audiencias están encaminadas a tratar los puntos que todavía separan a las partes sin volver a exponer todo lo que ya se trató en los alegatos escritos, ni simplemente repetir los hechos y argumentos ya invocados en los mismos”.

Esto quiere decir que, el próximo 20 de septiembre, Nicaragua expondrá sus argumentos para lograr sus pretensiones y hacer efectivas ambas demandas contra Colombia. Por su parte, nuestro país hará lo propio exponiendo las contrademandas.

Después de las audiencias, la Corte deliberará el caso, generalmente, en estos casos tardaentre dos a cuatro meses para pronunciarse. La decisión final será sobre si Colombia ha incumplido o no el fallo de 2012.

“En ambos casos tenemos argumentos muy sólidos y serios para combatir las pretensiones de Nicaragua. Nos sentimos moderadamente optimistas en cuanto a que tenemos un muy buen caso. Esperamos que eso se presente en audiencias en el curso del año y ojalá tengamos la posibilidad de exponer verbalmente ante la Corte todos nuestros argumentos. Yo creo que tenemos muy buenos argumentos técnicos y jurídicos”, dijo a El Tiempo Carlos Gustavo Arrieta, el agente de Colombia ante ese tribunal internacional.

SIGA LEYENDO