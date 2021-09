Roy Barreras invitó a Sergio Fajardo al Pacto Histórico pero terminaron agarrados

Roy Barreras y Sergio Fajardo (Colprensa)

Este jueves el senador Roy Barreras volvió a abrir una invitación al también precandidato pero de la Coalición de la Espernaza, Sergio Fajardo, para que se unan en una sola consulta en marzo de 2022. A pesar de que iniciaron hablando de unidad y alabando sus discursos, Roy terminó llamando “tibio” al exgobernador y este volvió a rechazar la propuesta.

Todo empezó porque Barreras le comentó un video en el que Fajardo habla de fortalecer el centro haciéndole un llamado a Alejandro Gaviria para que tengan una consulta en marzo. “Yo también reitero mi invitación a Sergio Fajardo y a todos los que claramente somos oposición a este régimen de derecha insensible y fracasado: Desde mi posición en el Pacto Histórico creo en una sola consulta alternativa de Centro-Izquierda en Marzo sin vetos y sin miedos”, expresó Roy.

Luego dijo que los unían muchas cosas, entre esas la defensa de la paz, la solución dialogada de conflictos, la biodiversidad y otros temas. El senador terminó el tuit diciendo “¿qué opinas?”. Fajardo le respondió que los unen algunas cosas pero los separa “en las formas y principios de cómo entender y hacer política” y agregó que no todo vale porque los medios sí justifican el fin.

“De acuerdo,no todo vale. No vale la legitimación del narcotráfico, ni los ojos cerrados frente al paramilitarismo y menos las complicidades,ni la tibieza frente al cambio real,ni la corrupción, sobretodo la megacorrupción disfrazada de megaproyectos. Me quedo con lo bueno suyo”, le respondió Barreras de manera indirecta.

El senador se refiere a la imputación de cargos de la Fiscalía contra Sergio Fajardo por el proyecto de Hidroituango, sus posturas que se han calificado como ‘tibias’ y los rumores que le han creado para relacionarlo con el paramilitarismo y ahí se terminó de romper la propuesta.

El también exalcalde de Medellín le reclamó que lo invitara a coalición y después lo atacara. “Roy, pero hace 2 horas me pedías que nos sentamos a conversar y ahora me atacas con mentiras y más mentiras. Confirmas mi mensaje. No coincidimos en lo fundamental y estás bien en donde estás”.

Esta invitación de Barreras también la hizo en entrevista con este medio recientemente. Roy dijo:

“Yo creo que una solución para ganar en primera vuelta es cuando Fajardo se anime hacer la consulta con el Pacto Histórico, eso resuelve y unifica las dos corrientes de opinión más fuertes que en el 2018, en primera vuelta sacaron de sobra los votos suficientes para poner presidente. En ese momento no se pusieron de acuerdo a tiempo. Ojalá Sergio se animara hacer una consulta con el pacto”.

En esa entrevista, el senador también se refirió al plan de desprestigio que denunció junto a Iván Cepeda este miércoles, con el que aseguran, están siendo perseguidos por políticos de derecha como el Centro Democrático y por agentes del Estado.

Según Roy, el modus operandi inicia con los agentes de inteligencia estatal que hacen interceptaciones ilegales y montakes para luego enviarlo a medios de comunicación adeptos al uribismo creando noticias falsas, denunció Barreras. Después la información se replica en medios tradicionales y llega, incluso, a la judicialización para “destruir moralmente a la oposición”.

Entre los hechos dirigidos hacia el Pacto Histórico, los congresistas destacaron los señalamientos que se han hecho contra Gustavo Bolívar por tener deudas presuntamente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por proyectos de televisión y recientemente contra el senador Roy Barreras por un maletín suyo en el que había dinero.

SIGA LEYENDO