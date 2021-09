Hijo de Diomedes Diaz, Rafael Santos, aclaró que no fue él quien sufrió un accidente de tránstio

Hijo de Diomedes Diaz aclaró que está bien luego de que su nombre se mencionara en un accidente de tránsito

Rafael Santos, el artista vallenato, hijo de Diomedes Díaz, tuvo que salir a la luz pública para desmentir que hubiera sufrido un accidente y aclarar que se encuentra bien de salud. Esto porque el cantante Santos Rafael, conocido como ‘El Joven Juglar’, sufrió un accidente cuando viajaba junto a sus músicos por el municipio de Bosconia en donde tenían programada una presentación.

Debido a la similitud en los nombres de los artistas, la información se confundió y terminaron creyendo que había sido el hijo de Diomedes el que había resultado herido en este evento, de inmediato seguidores del artista lo bombardearon con mensajes de apoyo en redes sociales para saber si estaba bien.

Debido a la situación, Santos tuvo que salir en sus redes sociales a aclarar el asunto y asegurar que se encuentra en perfecto estado de salud, además, de enviar un mensaje de apoyo a ‘El joven Juglar’ quien si tuvo el accidente.

“Qué tal amigos, yo soy Rafael Santos Díaz y quiero decirles y manifestarles que estoy muy bien de salud, muy contento, porque acabamos de realizar el lanzamiento de la producción ‘El Hijo del Cacique’”, comentó el artista en redes sociales.

Aprovechó el momento para enviar una reflexión sobre el afán de escribir las noticias y no verificar la información de un evento tan importante, “una noticia de pronto equivocada, donde tal vez me dieron a mí como accidentado pero nada de eso ha pasado”, frente al accidente real, mencionó, “Dios me los proteja y me los pare rápido, que Dios me los ponga bien rápido, eso es lo que le pido al Señor. Bendiciones mi gente, no se preocupen, estoy vivito y coleando”.

El accidente del ‘Joven Juglar’ Santos Rafael:

Hacia el mediodía del pasado miércoles 1 de septiembre el cantante de música vallenata, Santos Rafael, el ‘Joven Juglar’ sufrió un accidente de tránsito en la vía que de Valledupar comunica con el municipio de Bosconia. El choque se presentó en cercanías al peaje ubicado en el corregimiento de Valencia de Jesús.

Junto a él, en el carro, se encontraban los integrantes de la agrupación musical a bordo de una camioneta que cual resultó volcada, a pesar del accidente, tanto artista como su equipo de trabajo, fueron atendidos por paramédicos de una ambulancia debido a los traumas que vivieron.

“Él iba con los músicos, eran como siete u ocho personas, pero ninguno sufrió facturas”, dijo Vanesa García, esposa de Santos Rafael, quien agregó que por el momento el hombre se encuentra bien, sin embargo, deberá pasar por una serie de exámenes para descartar algún trauma mayor.

Días atrás, justo en la misma vía, el cantante guajiro Nelson Velásquez se llevó un fuerte susto luego de que la camioneta en la que se transportaba por poco cae por un barranco en una vía del departamento del Cauca, mientras se dirigía a Cali, luego de salir de un concierto.

De acuerdo con lo que reportó el diario atlanticense El Heraldo, los hechos ocurrieron, aparentemente, en la madrugada del pasado domingo 29 de agosto, en inmediaciones de la jurisdicción de Brisas, cuando el artista vallenato se movilizaba en compañía de su mánager, Alex Eduardo Díaz, y uno de sus asistentes.

Sobre el accidente, precisa el portal, todo iba con normalidad hasta que su conductor pasaba por Brisas del Cauca cuando la camioneta habría presentando percances mecánicos, lo que ocasionó que quien la conducía perdiera el control y quedaran al borde del abismo.

