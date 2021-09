‘Una historia a la vez’, la serie documental que visibiliza a los trabajadores informales de Pasto / Wikimedia Commons

A Pasto se le conoce como la ‘Ciudad Sorpresa’, un lugar que sorprende a todo el que lo visita, no solo por ser los protagonistas de una de las fiestas más alegres de la historia, el Carnaval de Negros y Blancos, sino además, por sus construcciones, en especial los templos religiosos que existen en la ciudad y las variedades arquitectónicas que se pueden encontrar en cada uno de ellos.

Pero no todo queda en el exterior, la ciudad tiene una riqueza gastronómica única y ciudadanos que se encargan de embellecer los lugares con cada uno de sus trabajos. Es por esto que un grupo de jóvenes decidió crear una serie documental en la que se pueda exaltar no solo la belleza física de la capital sino la de cada uno de sus habitantes, en especial la de los trabajadores informales, que con su trabajo se han encargado de darle una cara más amable a la ciudad.

“Es un formato audiovisual producido en la ciudad de Pasto - en el departamento de Nariño - Colombia - que pretende resaltar, visibilizar y mostrar al mundo a aquellas personas que con trabajos informales demuestran todo el talento, la responsabilidad y la fuerza que tienen para salir adelante, superando las barreras, las adversidades y los problemas por los que pasan”, así describen los creadores de este espacio el trabajo que realizan.

La producción tiene publicados, hasta el momento, tres capítulos los cuales se encuentran alojados en su canal de Youtube, todos ellos hablan de un protagonista en cuestión, de su rutina, su trabajo, su vida y los problemas que ha tenido a través de ella, son historias de perseverancia, que además sirven como homenaje a esas personas que a veces se vuelven invisibles para el resto de la sociedad.

En una entrevista para Radio Nacional de Colombia con el periodista Nicolás Torres, el equipo de esta producción conformado por Diego Armando Chamorro, Diego Izquierdo y Yaco, el presentador de cada entrega, contaron la experiencia de grabar y producir estas historias, cada una de ellas con personas que tienen historias de vida y cientos de anécdotas por contar.

“Hasta ahora hemos contado la historia de una vendedora de pinchos que ha estado toda la vida en la plaza; de un vendedor de chupones, que heredó su profesión de sus padres; y de un chico de Tumaco que canta salsa choke en Pasto, tras dejar su tierra natal buscando oportunidades en la capital nariñense”, explicó Diego Izquierdo a Nicolás Torres de Radio Nacional de Colombia.

En la primera temporada de esta serie web se podrán ver 10 capítulos, cada uno con una duración aproximada de 15 minutos, la idea es que tras contar las historias de los habitantes de Pasto, los realizadores puedan llegar hasta otros lugares del país para contar más historias de vida de otros ciudadanos, “que no solo quede en una producción audiovisual más, no solo quedarnos en Pasto, sino contar más historias de otros municipios y por qué no de Colombia”, comentó Diego Izquierdo a Nicolás Torres de Radio Nacional de Colombia.

“Una historia a la vez’, son esas historias que encontramos escondidas en las personas del común, que de una u otra forma se la han jugado por esos empleos que se les puede ver pequeños, pero que a la larga se convierten en protagonistas dentro de ese imaginario de ciudad y prácticamente se vuelve parte del mobiliario de nuestra urbe”, describió Diego Izquierdo a Nicolás Torres de Radio Nacional de Colombia.

