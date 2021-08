‘La Voz Kids’: Andrés Cepeda rompió en llanto deseando un mejor país para los niños

Colombia vio uno de los capítulos más emotivos en la presente temporada de ‘La Voz Kids’; el llanto de muchos miembros del equipo de jurados fue una de las dos cosas que más conmovieron a los televidentes; la segunda fueron las voces de los pequeños que lucharon por un cupo a la siguiente fase.

La primera batalla tuvo como protagonistas a tres participantes del equipo de Jesús Navarro y Ventino: Berly, Santi y María Camila se pararon en el escenario en busca de la aprobación de su mentor para continuar en la próxima ronda. Los tres pequeños interpretaron ‘Probablemente’ de la autoría del mexicano Juan Gabriel.

El mismo tutor de los niños resaltó el sentimiento que pusieron en sus voces durante la presentación; entretanto que Ventino resaltó la personalidad de los participantes. “Me gusta lo que hacen y cada uno defendió su estilo hasta el final y me pareció que eso le metió algo muy especial”, refiriéndose Camila Esguerra al show que ofrecieron al público y los jurados. Finalmente, el integrante de Reik escogió a María Camila como la mejor entre los tres.

Le tocó el turno al equipo de Natalia y Yeison Jiménez, y los representaron en el escenario el grupo Amadeus (el único que avanzó en las audiciones a ciegas); Leti y María Laura. Los tres interpretaron ‘Vivir mi vida’, recordada en la voz de Marc Anthony; la presentación llamó la atención porque, inmediatamente finalizaron su interpretación, entonaron la conocida canción de ‘Baby shark’, hecho que fue criticado por varios usuarios en redes sociales, especialmente Twitter; sin embargo, los jurados quedaron maravillados con el concierto, sobre todo Cepeda, quien tenía un nudo en la garganta y a la hora de elogiar el talento de los menores, rompió en llanto.

“Yo estoy fascinado y me tocaron el corazón porque veo en estos niños, con su alegría, con su inocencia y con su belleza, un mejor futuro para mi país y eso me emociona mucho (…) Tenemos que unirnos por ellos”, dijo el artista bogotano. Laura Tobón tampoco pudo contener las lágrimas ante las cámaras, Natalia la alentó y aprovechó para enviar una reflexión.

“Yo creo que un programa como este, aparte de entretener, da un mensaje. Acá arriba tenemos niños de todas las regiones y la música une”, señalando también que, a pesar de la crisis social y económica por la que atraviesa el país, programas como ‘La Voz Kids’ “ayuda a sanar las heridas”, puntualizó la española.

Luego del llanto, que se volvió tendencia en Twitter, la artista y el cantante de música popular eligieron a María Laura como la mejor entre los tres concursantes. Después de la que quizás fue la presentación más emocional de la competencia, el turno fue para el mismo Cepeda de demostrar el talento de sus pupilos.

Camilo, Daniela e ‘Ítalo’ se pararon en la tarima con el único objetivo de convencer a Cepeda para que los siguiera eligiendo en su grupo. Interpretaron ‘Aquí estoy yo’ y, al final de la presentación, Jesús regañó al bogotano por poner en la misma batalla a estas tres voces.

“No sé si está bien o está mal lo que estoy a punto de decir, pero ha sido, sin competencia, en nivel de calidad, interpretación y presencia, la mejor batalla que hemos tenido de todos los equipos (…) Además, a nivel individual, fue la peor decisión que has tomado -hablándole a Cepeda- en todo el programa, porque los dos con los que no te quedes, tienen un nivel que de todas maneras me ponen nervioso”, exclamó el mexicano; entretanto que Yeison admitió que pagaría por un concierto de cualquiera de los tres pequeños concursantes. La elección no fue fácil, pero el colombiano escogió a Camilo para que siguiera en juego.

Durante su transmisión, el programa fue tendencia con el 'hashtag' #LaVozKids, donde se mencionó el llanto de Cepeda y los talentos que quedaron en el concurso.





