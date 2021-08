Capturaron al hombre que le habría disparado a la menor en Bogotá por robarle el celular

Imagen de referencia. Capturan al presunto hombre que le disparó una niña de 15 años en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó este lunes 30 de agosto sobre la captura del hombre que presuntamente le habría disparado a una menor de 15 años en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, por robarle el celular mientras jugaba con unos primos en la calle.

Una cámara de seguridad que se encontraba en el lugar y que pudo captar el momento del crimen fue la prueba más importante de las autoridades para dar con la captura del presunto autor, quien fue detenido en un trabajo conjunto entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía en cercanías a donde ocurrió la agresión con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de agosto, sobre las 7:58 de la noche, y enmarca la inseguridad que muchos ciudadanos afrontan en los últimos tiempos en la capital del país. El Brigadier General Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía de Bogotá, aseguró que se estaban adelantando las investigaciones para determinar las causas del acto delictivo: la hipótesis principal es que, en un principio, se trató de un robo y, en medio de ello, el presunto criminal accionó el arma de fuego contra la niña de 15 años enfrente de la vivienda de una tía.

Posteriormente, las autoridades habían anunciado que se ofrecería una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permitiera dar con la captura del delincuente, quien huyó del sitio en una bicicleta apenas cometió los disparos.

Momento en el que el sujeto agrede a la menor de edad. Captura de pantalla (Noticias Caracol)

La bala ingresó por el costado izquierdo de la víctima y, además de perforarle un pulmón, le afectó la columna vertebral, la médula espinal y varias vértebras. En primera instancia la menor fue remitida a un centro asistencial en Bosa Centro, no obstante, luego fue remitida de urgencias al Hospital de Kennedy. Su pronóstico es reservado y los médicos han expresado que todavía se desconoce si la pequeña podrá volver a caminar.

“Cada día le toman una radiografía y me dicen lo mismo. Yo deseo que, si allá no pueden sacarla adelante, la trasladen a otro lugar en donde la puedan ver más especialistas del pulmón, de neurología, psicología, de terapia física. Es mi hijita y yo quiero que se pueda recuperar”, expresó su mamá en declaraciones al diario El Tiempo.

Además, esta manifestó que el proceso de recuperación de su hija no ha sido sencillo, puesto que, además de costarle respirar por las afectaciones en uno de sus pulmones, sufre constantes dolores por un tubo que tiene en el tórax: “Me dice que eso es lo que le causa más dolor, le incomoda mucho cuando se mueve. No es justo que por un demente ella esté sufriendo de esa manera. Dios me va a ayudar para que ella vuelva a caminar”.

Esta misma noche el sujeto implicado, del cual avanzan las investigaciones para que sea plenamente identificado, será presentado ante un juez de control de garantías. Se espera que se pueda legalizar la captura, imputarle los respectivos cargos y solicitar una medida de aseguramiento en un centro carcelario. Las autoridades de la capital no descartan que más personas puedan estar detrás del acto delincuencial.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, en Bogotá se disparó la tasa de homicidios: mientras en julio del año anterior hubo 65 crímenes de este tipo, durante el mismo mes, en este año, ocurrieron 102; es decir, hubo un aumento del 56,9%. Si el dato se compara con el 2019, al crecimiento se representa en un 16.7%.

Otro de los puntos en los que la capital empeoró fue en el hurto a personas, el cual creció un 29.9% en julio: ello se ve reflejado en 1.946 casos más, respecto a dicho lapsus en el año anterior. “9.199 casos fueron denunciados y lamentablemente este delito creció en TODAS las localidades sin excepción. Bosa, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño las más afectadas”, apuntó en su momento el concejal Emel Rojas a través de su cuenta de Twitter.

