El Patrón Bermúdez fue claro sobre el futuro de Villa en Boca Juniors: “Va a tener que cumplir su contrato”

Jorge 'El Patrón' Bermúdez se refirió a la actualidad de Sebastián Villa en Boca Juniors

Jorge Bermúdez, actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, entregó nuevos detalles sobre la situación de Sebastián Villa con respecto a la institución. Esto luego de que el jugador ‘Cafetero’ regresara de su país, atendiendo compromisos personales, y donde aseguró que desde la directiva “no me contestan” cuando se intentó comunicar con ellos.

El ‘Patrón’ dialogó con el medio argentino, TNT Sports, tras finalizar el compromiso que Boca igualó 0-0 contra Racing de Avellaneda en La Bombonera por la fecha 9 de la Liga Profesional. De acuerdo con el exfutbolista de la Selección Colombia, la institución ha sido transparente en su actuar, y espera que Villa se acondicione para volver a jugar.

“El club ha sido muy serio desde el comienzo, Boca le ha cumplido en todo, está al día totalmente con el jugador. Nos parece muy importante que esté de vuelta y ojalá entienda que tiene que cumplir con su contrato y ponerse a las órdenes de [Sebastián] Battaglia lo antes posible”, dijo al respecto.

Además, en medio de su intervención, también habló sobre el presente de los otros jugadores colombianos en el equipo: Frank Fabra y Edwin Cardona, y la razón por la que no fueron convocados por el técnico de la ‘Tricolor’, Reinaldo Rueda, para la triple fecha de eliminatorias al Mundial de Catar 2022 contra Bolivia, Paraguay y Chile:

“Lo que sucede es que cada uno de ellos ha tenido una situación difícil, no han podido tener la regularidad que han merecido y el cuerpo técnico de cualquier Selección siempre busca a los jugadores con más rendimiento y regularidad. Seguramente cuando estén con ese ritmo van a ir a la Selección”, puntualizó Bermúdez.

Edwin Cardona formó parte de la nómina de la Selección Colombia en la Copa América 2021, en la cual terminó tercera. Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

El debate entre Villa y las directivas de Boca, de las cuales hace parte Juan Román Riquelme (vicepresidente) tuvo un nuevo capítulo hace algunos días, en la llegada del jugador a territorio argentino proveniente de Colombia: “Gracias a Dios mi mamá está bien y eso es lo más importante. Me fui a Colombia a estar con mi mamá por un problema que tenía de salid. Por eso estuve en mi país, eso es lo importante”, expresó en primer lugar.

Posteriormente, el exfutbolista del Deportes Tolima manifestó que su intención ha sido poder dialogar con las partes, pero que en la última ocasión no le atendieron el teléfono: “No, no hablé con nadie del cuerpo técnico. ¿Riquelme o alguien del Consejo? No, no me contestan. Siempre traté de hablar con ellos”.

Lo cierto es que el futuro del nacido en Bello, Antioquia, será en el club ‘Xeneize’, con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024. Toda la polémica surgió porque el futbolista de Colombia era pretendido, desde hace varias semanas, por el Brujas de Bélgica, que envió dos ofertas formales y las cuales fueron rechazadas.

La última de las propuestas consistía en 7 millones de dólares, los cuales debía repartir con el Tolima, quien tiene un 30% restante de los derechos deportivos del jugador. Es decir, que al ‘Xeneize’ le quedarían menos de cinco millones. Por este motivo, la respuesta del club argentino volvió a ser negativa. Desde el Consejo de Fútbol de Boca manifestaron que el futbolista colombiano, de 25 años, no sería transferido por menos de 12 millones de dólares limpios.

El mercado de pases en el fútbol europeo cierra este martes 31 de agosto, por lo que, a falta de solo un día, ya parece un hecho que Villa seguirá en el conjunto argentino. El próximo duelo de los dirigidos por Sebastián Battaglia será el 4 de septiembre, enfrentando a Rosario Central, en condición de visitante, por la décima fecha de la liga.

SEGUIR LEYENDO: