El ‘Bolillo’ Gómez podría ser el séptimo DT en entregar su cargo en las primeras jornadas de la Liga BetPlay II

En la imagen, el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez. EFE/Yuri Edmundo/Archivo

Desde que se dio inicio a la Liga BetPlay 2021-II, el pasado viernes 16 de julio con el empate 1-1 entre Independiente Medellín y Rionegro Águilas en el estadio Atanasio Girardot, ya van cinco directores técnicos que han dejado sus cargos, bien sea porque renunciaron o porque las directivas de los equipos tomaron la decisión de sacarlos. A continuación le presentamos estos casos.

Los primeros técnicos que dejaron sus cargos fueron Dayron Pérez, de Atlético Huila, Giovanny Ruiz, de Deportivo Pasto, Eduardo Lara, de Once Caldas, Luis Amaranto Perea, del Junior de Barranquilla, Jorge Luis Bernal, de Patriotas y Harold Rivera, de Independiente Santa Fe.

Ahora, este sábado 28 de agosto, luego de que finalizara el partido entre Atlético Huila e Independiente Medellín, donde el cuadro antioqueño perdió 3-1, el ‘Bolillo’ Gómez dio una rueda de prensa en la que realizó un breve análisis del rendimiento del equipo y su salida del Medellín.

“A la mente se me viene de todo. También pienso en cosas que se van como desgastando. Por ejemplo, en Cali nos hacen un gol y nos empatan en fuera de lugar. Muy bien Huila, pero el penalti no es para pitarlo. Todas esas cosas te van desgastando y nos vas sacando resultados. Medellín mejora ofensivamente, pero desmejora defensivamente. Es como bregando a buscar el equilibrio, y no lo hemos podido encontrar. Son varios partidos y solo hemos ganado uno… es un muy mal balance”, dijo Gómez sobre los partidos perdidos en las últimas fechas de la Liga Betplay.

Por último, mencinó que: “Nos volvemos más ofensivos, pero nos hemos descubierto un poco en defensa y no tuvimos un equilibrio para ser ofensivamente mejor y defensivamente tener fuerza. Y mi continuidad con el equipo la evalúo yo con don Raúl (Giraldo) el lunes o el martes”.

Medellín no ha tenido una buena actuación en el segundo semestre de la Liga BetPaly, razón suficiente para que Gómez deje su cargo como director técnico. Siendo esto así, se convertiría el séptimo entrenador en dejar sus labores en la primera fase de la Liga.

Aquí le presentamos los casos de los seis dirigentes que dejaron su puesto:

HAROLD RIVERA (INDEPENDIENTE SANTA FE):

El pasado 23 de agosto Harold Rivera, entrevista con el diario El Tiempo, contó por qué dejó de ser el director técnico del cuadro cardenal. Desde hace varios meses el entrenador tolimense fue blanco de críticas por el rendimiento que el equipo capitalino ha tenido en en las últimas temporadas y también en otras competencias, además de la local, como en la Copa Libertadores.

“El querer de todos es que Santa Fe esté mejor, en otra posición en la tabla, y desafortunadamente este semestre no han salido las cosas como hemos querido, y a uno lo sostienen es los resultados. Cuando vine la primera vez fue como interino, pero se dieron las cosas para seguir, y esta continuidad hizo que llegáramos hasta ahora. Lastimosamente no se dieron las cosas este semestre. Se quiere cambiar el rumbo y por eso tomamos la decisión de común acuerdo, de estar hasta ayer (sábado) y dejarle lo mejor a Santa Fe. Santa Fe necesita un nuevo aire”.

LUIS AMARANTO PEREA (JUNIOR DE BARRANQUILLA):

El Junior de Barranquilla anunció este martes que Amaranto Perea, exdefensor del Atlético de Madrid y de Boca Juniors, dejó de ser el entrenador del club luego de que el Tiburón igualara 1-1 en su visita al Jaguares de Córdoba.

“El técnico Luis Amaranto Perea y sus colaboradores Eric Lira, John Jairo Escobar y Juan Camilo Quintero no continuarán en nuestra institución después de llegar a un común acuerdo con la junta directiva para la terminación de sus labores”, detalló el conjunto rojiblanco en un comunicado en el que les deseó éxitos para sus futuros proyectos.

Perea, de 42 años, había llegado al Junior como asistente técnico del colombo-uruguayo Julio Comesaña en enero de 2020 y asumió como entrenador del equipo en septiembre de ese año tras la renuncia de su compañero.

JORGE LUIS BERNAL (PATRIOTAS):

El tolimense Jorge Luis Bernal dejó la dirección de Patriotas, luego del anuncio que dio César Guzmán, presidente del club. “El profesor Bernal nos acompaña hasta hoy en la dirección técnica, pero seguirá vinculado al club como desde hace varios años”, dijo Guzmán a Múnera Eastman radio.

Bernal llegó al cuadro boyacense, luego de la muerte de Jhon Mario Ramírez. El rendimiento por parte de Patriotas no ha sido el mejor, ya que cuenta solo cuatro puntos en cinco fechas jugadas. Solo ha ganado un compromiso, ha perdido tres y ha empatado uno, cifras que ayudaron a la salida de Bernal.

GIOVANNY RUIZ (DEPORTIVO PASTO):

Menos de dos meses duró la aventura de Giovanny Ruiz al mando del Deportivo Pasto. El colombiano se desempeñó te como técnico de las divisiones menores de la institución durante más de 15 años, donde ganó, por ejemplo, medallista en Juegos Nacionales con la selección departamental, así como subcampeón en el Torneo Interligas de 2021 con la Selección Juvenil de Nariño.

“Comunicamos que; gracias a las buenas relaciones con nuestro club hermano Argentinos Juniors (Argentina), el profesor Giovanny Ruiz y el preparador físico Ferney Belalcázar, próximamente se desplazarán al sur del continente para continuar su carrera de capacitación, formación y cualificación profesional”, aseguró el Pasto en su comunicado oficial.

EDUARDO LARA (ONCE CALDAS):

La reciente derrota 1-0 contra el Pereira fue le detonante para que las directivas del ‘Blanco Blanco’ apartaran al estratega caleño de su cargo. En la rueda de prensa posterior al encuentro, disputado el domingo pasado, se confirmó la noticia:

“Me demoré en llegar aquí porque estaba hablando con nuestro presidente, Tulio Mario Castrillón. Se tomó la decisión de que le entregue el equipo a Fernando Dortti, el gerente deportivo”, dijo el propio Lara, quien había asumido a partir de enero del 2021 en reemplazo de Hubert Bodhert.

DAYRON PÉREZ (ATLÉTICO HUILA):

El caso más reciente lo protagonizó el también exfutbolista, quien, luego de la derrota 2-0 frente a Rionegro Águilas en la quinta jornada, dio un paso al costado y renunció a la dirección técnica del Atlético Huila. En diálogo con los medios de comunicación, Pérez se mostró decepcionado con el desenlace del encuentro, pues tiene la responsabilidad de sumar puntos en la tabla del descenso.

“El equipo no estuvo a la altura y no compitió al nivel que pretendemos, y fue raro porque fue de las semanas más positivas. Tratamos de apostarle a las opciones de gol y no aparecieron. Hay que aceptar las derrotas y hoy no la merecimos, pero el rival hizo más y por eso se lleva los puntos”, precisó el antioqueño, quien, además, aseguró que los resultados “no nos están acompañando después de conseguir todo para estar en primera división”.

SEGUIR LEYENDO: