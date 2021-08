Dávinson podría jugar contra Bolivia y Paraguay, pero no contra Chile

Soccer Football - Copa America 2021 - Semi Final - Argentina v Colombia - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - July 6, 2021 Colombia's Davinson Sanchez misses a penalty during a penalty shootout REUTERS/Henry Romero

Hace unos días la Premier League confirmó que no le permitirá a sus futbolistas participar de los compromisos. Es que después de una larga reunión, los clubes optaron por no arriesgar a que sus jugadores viajen a países que forman parte de la lista roja de coronavirus vigente en Gran Bretaña en el que figuran las 10 naciones sudamericanas.

“Los clubes de la Premier League han decidido hoy a regañadientes, pero por unanimidad, no liberar jugadores para los partidos internacionales que se jugarán en los países de la lista roja el próximo mes. La decisión de los clubes, que cuenta con el firme apoyo de la Premier League, se aplicará a casi 60 jugadores de 19 clubes de la Premier League que viajarán a 26 países de la lista roja en la ventana internacional de septiembre”, señala el escrito que fue publicado el pasado martes 24 de agosto.

Asimismo, la Serie A, de Italia, y la LaLiga, de España, se sumaron a esta situación e informaron la semana pasada que tampoco dejarían que los jugadores de nacionalidad de algún país de Latinoamérica viajaran para encontrarse con sus respectivas selecciones y así disputar la triple fecha de eliminatorias a Catar 2022.

Uno de los jugadores que se encuentra vistiendo la camiseta de un equipo inglés es Dávinson Sánchez, quien está en el Tottenham, se encuentra concentrado con la selección de Colombia para jugar los partidos contra Bolivia, Paraguay y Chile.

Este domingo, 29 de agosto, la periodista Pilar Velásquez, de la Revista Semana, anunció por medio de su cuenta de Twitter que el defensa podrá solo disputar las dos primeras fechas, es decir, los partidos del 2 y 5 de septiembre contra las selecciones de Bolivia y Paraguay, respectivamente, pero no contra Chile, ya que deberá volver a su club y tendrá que llevar a cabo la cuarentena obligatoria para volver a las canchas.

“Dávinson Sánchez vendrá a los partidos de la Selección Colombia pero ojo, sólo estará vs Bolivia y Paraguay. Debe regresar a Inglaterra para guardar cuarentena y no estará vs Chile en Barranquilla”, se lee en el trino.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta medida afectaría a la selección de Colombia, pues deja a Reinaldo Rueda sin la dupla de centrales titulares. Yerry Mina del Everton no podrán presentarse para los partidos ante Bolivia, Paraguay y Chile. Con la restricción de la Serie A, Luis Fernando Muriel, del Atalanta, Juan Guillermo Cuadrado, de la Juventus, y David Ospina, del Napoli, tampoco podrán estar en dichos partidos.

Ahora, el entrenador vallecaucano ya se encuentra en Santa Cruz de la Sierra con Wilmar Barrios, Stefan Medina, Gustavo Cuéllar, Juan Fernando Quintero y los ocho jugadores de los diferentes quipos colombianos.

Teniendo esto en cuenta, este podría ser el once ideal que armaría Reinaldo Rueda para enfrentar a las selecciones de Bolivia, Paraguay y Chile: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Óscar Murillo, Yairo Moreno; Wilmar Barrios, Matheus Uribe; Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García.

El próximo 2 de septiembre el combinado que dirige Reinaldo Rueda deberá jugar en la altura de La Paz contra Bolivia. El 5 de ese mes volverá a ser visitante; esta vez frente a Paraguay. Y el 9 de septiembre la ‘Tricolor’ recibirá en el estadio Metropolitano de Barranquilla a Chile, que no contará con Alexis Sánchez.

PARTIDOS DE LA TRIPLE FECHA DE ELIMINATORIAS

SEPTIEMBRE 2

Bolivia vs. Colombia (3 p. m., en La Paz)

SEPTIEMBRE 5

Paraguay vs. Colombia (6 p. m., en Asunción)

SEPTIEMBRE 9

Colombia vs. Chile (6 p. m., en Barranquilla).

