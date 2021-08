Al menos 350.000 usuarios de gas natural en Santander, en riesgo de quedarse sin suministro por derrumbe

El pasado 29 de agosto se produjo un daño en uno de los tubos que llevan gas domiciliario a Santander, exactamente el que está ubicado en Campo Cusiana. La emergencia se registró por un derrumbe que afectó las líneas de suministro.

La empresa aseguró que los cortes del suministro se deben a “una situación de fuerza mayor” ocurrida el pasado domingo en horas de la noche, con el tubo de transporte de la Transportadora de Gas Internacional, TGI.

“A esto se suma al mantenimiento que realiza Ecopetrol en el Campo de Cupiagua, que inició a partir de las 0:00 horas del 28 de agosto de 2021 y va hasta las 24:00 horas del 03 de septiembre de 2021”, sostuvo Vanti en un comunicado.

Dada la noticia, el Ministerio de Minas y Energía dio prioridad al suministro de combustible en las regiones más afectadas, para garantizar la prestación del servicio a más de 10 millones de colombianos y comerciantes que usan este tipo de energía.

De acuerdo con la cartera de Minas y Energía, el combustible también priorizará el combustible para las estaciones de compresión dentro del Sistema Nacional de Transporte de gas y las refinerías.

A pesar de este anuncio, en Santander la empresa de gas Vanti, regional Oriente, comunicó a sus 350.000 usuarios en doce municipios del departamento sobre la escasez de gas que habrá en los próximos días. Este daño estaría afectando directamente el suministro para industrias, casas y vehículos, que en la región consumen al mes al menos 5,6 millones de metros cúbicos de gas natural.

Según los reportes de Blu Radio, en Bucaramanga ya hay sitios donde se está presentando escasez del elemento e incluso, algunos transportadores ya están preocupados por la incertidumbre que crea esta situación en su economía.

“He estado en varias estaciones y no se consigue, me dicen que en la mañana temprano estuvieron vendiendo, pero a esta hora, medio día, no hay ya”, aseguró un taxista a la emisora

En Santander hay al menos 20 estaciones de la empresa Vanti dedicadas a la venta de gas vehicular, que abastecen a 7.000 usuarios del transporte.

Cabe recordar que, desde hace más de un mes está suspendido el suministro de gas desde la zona de Gibraltar hacia Bucaramanga luego de que un derrumbe que se presentó en la zona afectara el tubo de la empresa Promioriente.

En la madrugada del martes 3 de agosto se generó un deslizamiento de tierra en la vereda Rionegro en Toledo, Norte de Santander, que creó la explosión del gasoducto Gibraltar que abastece de gas al departamento de Santander y otras regiones del oriente del país.

“Debido a las lluvias que se han generado en las últimas horas, estamos incomunicados, los derrumbes hacen que transitar por la vía La Soberanía sea complicado, hasta el momento podemos confirmar que se suspende el servicio de gas para varios municipios de la zona y que ya se trabaja para reactivar la energía eléctrica en el sector”, reportó Víctor Gamboa, alcalde de Toledo.

Los hechos que quedaron registrados en un video que fue grabado por los habitantes de la zona, muestra cómo el incendio se estaba extendiendo y cómo las llamaradas son tan fuertes que comienzan a crear un nube de humo.

“Son las 2:12 de la mañana, se estalló el tubo del gasoducto aquí en el Encanto; se está presentando una emergencia terrible a esta hora”, confirmó la persona que alcanzó a registrar el incendio.

La empresa Promioriente encargada de la operación activó un plan de contingencia para evitar la suspensión del servicio y confirmó que los hechos fueron por un movimiento de tierra.

SEGUIR LEYENDO