Martín Santos respaldó la candidatura de Alejandro Gaviria y respondió si es el candidato de su papá

Martín Santos y Alejandro Gaviria. Foto archivo particular

El anuncio de la candidatura del ahora exrector de la Universidad de Los Andes a la Presidencia de Colombia en 2022 ha generado diferentes reacciones en el panorama político colombiano, varios de sus seguidores y detractores ya imaginan lo que implica que Gaviria haga parte de los opcionados para llegar a la Casa de Nariño.

Uno de los comentarios que se ha promovido por parte de algunos usuarios de las redes sociales es que Gaviria entraría a la contienda como el candidato del expresidente Juan Manuel Santos, esto debido al trabajo que realizaron juntos durante el mandato de este, cuando Gaviria fue ministro de Salud desde 2012 y hasta el 2018, siendo uno de los funcionarios del gabinete Santos más recordados.

Ante estas afirmaciones, Martín Santos, hijo del expresidente, reaccionó en su cuenta oficial de Twitter y dio un espaldarazo a la candidatura del ingeniero, escritor y académico, la cual se promoverá a través de firmas con su movimiento independiente, el cual se prevé que inscriba en los próximos días ante la Registraduría.

Martín Santos señaló que “decir que Fajardo, A. Gaviria, Cárdenas, Galán, Echeverry etc son los candidatos “de Santos” sólo comprueba que JMS se rodea de gente preparada que clasifican de presidenciables”.

Cabe resaltar que Gaviria entra a una contienda que, según encuestas, lidera Gustavo Petro, seguido en el segundo puesto por Sergio Fajardo, que cuenta con una intención de voto del 14 %, ambos excandidatos de las elecciones presidenciales en 2018. Sin embargo, la candidatura de Alejandro Gaviria entra con un gran apoyo de los sectores de centro, los jóvenes y parte del Liberalismo y Nuevo Liberalismo.

Una canditatura que, aunque fue negada por el mismo exministro ya que no se sentía preparado, empezó a crecer ante el planteamiento de diferentes sectores que se lo sugerían. De hecho, en el video que Gaviria publicó para hacer oficial el anuncio, recordó una anécdota que vivió hace unas semanas cuando viajó a Santa Marta.

“Hace mes y medio viajaba yo a Santa Marta, iba a ver mi mamá después de un año y medio, estaba emocionado, feliz por el reencuentro. A la salida del avión un auxiliar de vuelo me llamó y me entrego un mensaje en una servilleta: ‘con todo respeto me atrevo a escribir estas palabras a 25 mil pies de altura porque considero que hago parte de un grupo grande de colombianos que no vemos que el camino sea responsabilidad de un líder político. El cambio en este país es responsabilidad de todos…Me llamo Pablo S., entiendo lo difícil que debe ser tan solo plantearse la idea de gobernar este país, pero debemos buscar juntos la forma de hacer de nuestro país un mundo mejor para todos’. Gracias Pablo. Colombia tiene futuro. Colombia tiene que tener futuro”, dijo el ahora candidato.

Otras reacciones a la candidatura de Alejandro Gaviria

Juanita Goebertus fue una de las primeras en reaccionar señalando sentirse representada por el exrector de Los Andes e invitó a sus seguidores a escucharlo y vincularse como voluntarios para recoger las firmas de su candidatura. “Tómense el tiempo de oírlo. Si los deja tan inspirados como a mi, inscríbanse en este link y vincúlense como voluntarios a la recolección de firmas para que pueda llegar a la #ConsultaDeCentro”, escribió.

Gustavo Petro, principal competencia en esta contienda electoral, compartió los 60 puntos que Gaviria presentó su candidatura y señaló que se acercan a lo que él plantea desde la suya, pero también hizo su crítica a lo qu cree que le falta profundidad. “Muchos se acercan a nuestro planteamiento, creo que falta profundidad en la transición por cambio climático, en el cambio del modelo de salud y la pertinencia de una reforma agraria”.

Por su parte, el concejal Carlos Fernando Galán y el representante a la Cámara Inti Asprilla también reaccionaron al anuncio. El primero, dándole la bienvenida al debate a Gaviria y el segundo señaló que “debemos tener libertad para buscar la unidad sin vetos”.

SEGUIR LEYENDO: