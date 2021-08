Jorge Robledo amplía “sus diferencias” con Gustavo Petro: “él viene del M-19”

Senadores colombianos Gustavo Petro y Jorge Robledo. Fotos: Colprensa.

En las últimas semanas los senadores progresistas Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro Urrego han tenido cruce de opiniones y hasta se han citado a debates públicos, sin embargo, dichos encuentros no han pasado de publicaciones en redes sociales.

En las últimas horas, Petro se negó a debatir con Robledo en entrevista con la periodista Vicky Dávila en la revista Semana sobre cambio climático y otros temas coyunturales en los que distan los políticos.

Sin embargo, Robledo sí sostuvo un diálogo con ese medio, donde no se guardó sus comentario sobre el líder de la Colombia Humana: le recordó su pasado guerrillero, lo criticó por abandonar el partido Polo Democrático y prefirió callar ante su opinión sobre un eventual gobierno de Petro en Colombia.

“Tenemos historias completamente distintas, él viene del M-19 y yo tengo un origen político distinto. Desde esos días venimos con puntos de vista y orientaciones diferentes en muchos temas”, expresó Robledo, director del recién fundado partido ‘Dignidad’.

Además, aunque ambos comparten la ideología de ‘izquierda’, el también miembro de la Coalición de la Esperanza aseguró que el exalcalde de Bogotá fracturó la alianza que los unía cuando eran oposición al expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010.

Según Robledo, Petro “hizo un acuerdo con el expresidente Juan Manuel Santos en 2010, cuando el partido le había decretado la oposición al exmandatario que acababa de ser elegido presidente por Álvaro Uribe”, lo que, reveló el senador, hizo que comenzara a distanciarse con quien se jugó varias batallas políticas cuando militaron en el Polo Democrático.

Tal parece que Jorge Robledo no le perdona a Petro su apoyo a Juan Manuel Santos; en su entrevista con Semana, el congresista le recordó al precandidato presidencial que en 2010, cuando lo apoyó en su primer intento para ser presidente de Colombia, “le di tres vueltas a Colombia respaldando su aspiración”, sin embargo, según el senador, Petro prefirió apoyar al también Nóbel de Paz.

El tema de la exploración petrolera en Colombia también generó un pulso entre los dos parlamentarios. Robledo no desaprovechó el espacio que le dieron en el portal para desvirtuar las idas Petro sobre ese tópico y, con un ‘rosario’ de ideas y argumentos, dijo:

“(...) Lo que está planteando Gustavo Petro tiene dos fallos garrafales. El primero, es que si uno no busca más petróleo y no exporta petróleo, le hace un daño brutal a la economía colombiana, al empleo y al desarrollo nacional. Pero además, no resuelve nada en el tema ambiental, él se equivoca también en eso. Realmente el aporte de Colombia a este problema ambiental de los gases de efecto invernadero es supremamente bajo y no se resolvería si se dejara de exportar, de buscar, petróleo”, dijo.

En ese mismo aparte, Robledo comentó que Gustavo Petro no quiso asistir a ese diálogo porque “él sabe muy bien que lo tiene perdido, no tiene la razón” y añadió diciendo que a él no le importa si perdiera el debate, contrario al jefe de Colombia Humana: “Pareciera que a él -Petro- sí le afecta demasiado, entonces es mi conjetura, pero sería muy bueno que él nos explicara por qué regolló un debate que él mismo cazó, porque es cierto que él en dos trinos distintos dijo no, buenísimo discutamos esto, y después de que yo le dije listo, se patrasió”, señaló.

Así mismo, sobre su relación con Petro, Robledo finalizó reafirmando las distancias que tiene con el líder del Pacto Histórico y se desmarcó de sus ideales:

“Yo tengo con él diferencias, en casi todo, en muchísimas cosas, es muy raro que coincidamos en algo. Eso se nota de muchísimas maneras”, concluyó Jorge Robledo en entrevista con Semana.

