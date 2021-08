Ernesto Samper pide la verdad sobre la ausencia de James Rodríguez en la selección Colombia

Ernesto Samper exigió una explicación por la ausencia de Rodríguez en la convocatoria a la triple fecha eliminatoria de la selección Colombia contra Bolivia, Chile y Paraguay

Trinando como hincha de la selección Colombia, el expresidente Ernesto Samper se despachó en críticas contra los responsables de que, por segunda vez consecutiva, el volante de Everton FC de Inglaterra no esté presente en la convocatoria de Reinaldo Rueda para afrontar las eliminatorias Conmebol camino a Catar 2022.

En la noche de este jueves 26 de agosto, el exmandatario y exsecretario General de la UNASUR se refirió a la ausencia de James Rodríguez Rubio en el combinado cafetero como una tormenta en la que a la afición de La Tricolor no le han dicho la verdad.

Samper hizo la analogía de estas clasificatorias como un trayecto en donde el barco colombiano está compitiendo sin su mejor capitán sin una razón de peso clara y envió un mensaje directo al entrenador Reinaldo Rueda y al resto del cuerpo técnico de la Federación Colombiana de Fútbol, que no lo llamó para los partidos de septiembre.

Así lo dio a conocer desde Twitter el político y diplomático bogotano de 71 años:

Por qué no nos cuentan las autoridades futboleras la verdad sobre lo que está pasando con @jamesdrodriguez? Los hinchas de la Selección tenemos derecho a saber porqué, en plena tormenta, vamos a competir con un barco sin su mejor capitán y qué está pasando con James y su futuro

Como hincha de la selección Colombia, el expresidente colombiano, Ernesto Samper, exigió un argumento para no tener al futbolista de Everton por segunda vez consecutiva en la convocatoria para las eliminatorias Conmebol / (Twitter: @ernestosamperp)

Cabe recordar que, en el lugar que anteriormente James ocupó como mediocampista titular, ahora está ad portas de jugar el volante Juan Fernando Quintero, quien tuvo problemas por lesión en el pasado, pero ahora fue fundamental en China para que su equipo, el Shenzhen FC, permaneciera en el top cinco de la temporada 2021 de la superliga de fútbol del país asiático.

En lugar de James estas fueron las alternativas convocadas para afrontar los partidos en La Paz, Barranquilla y Asunción:

Futbolistas convocados para la triple fecha eliminatoria de septiembre de 2021 de la selección Colombia contra Bolivia, Chile y Paraguay

James Rodríguez, por su parte, se pronunció tras conocer el plantel de convocado y lo hizo a través de sus habituales transmisiones en Twitch, declarando que espera que Colombia consiga nueve de nueve puntos para quedar en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Al respecto, esto dijo el mediocampista colombiano:

Mi mejor energía para los que convocaron, no tengo nada en contra del cuerpo técnico, ni ellos algo en contra mía. Espero que consigan los nueve puntos para que puedan ir a la Copa del Mundo

Cabe recordar que, por factores externos el mediocampista de Everton no ha podido debutar en la English Premier League 2021/22, pues estuvo en contacto con un jugador que dio positivo en el club y debe hacer cuarentena en casa para preservar su salud y la de los demás.

No obstante, preocupa que el último partido que el colombiano pudo jugar fue el 7 de agosto de este año cuando en partido amistoso los Toffes de Liverpool cayeron 4-0 contra Manchester United. Anterior a eso, el cucuteño jugó en el torneo de pretemporada contra Pumas UNAM y contra Millonarios FC, haciendo parte de los planes de Rafael Benítez. James no convierte un gol desde el 5 de abril de este año tras el empate 1-1 contra Crystal Palace, por lo que no será sencillo recuperar su nivel a nivel de selección.

Lamentablemente, Reinaldo Rueda no lo convoca, pues asegura que lo quiere al 500 % ya que el 100 % no es nivel suficiente para que el volante nortesantandereano esté en la selección nacional.

