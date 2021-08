Sancionan al América y a Medellín por riñas entre sus hinchas

Agosto 14 de 2021. Independiente Medellin enfrentó a America de Cali en juego válido por la quinta fecha de la liga BetPlay 2021-II, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

El Comité Disciplinario de la Dimayor sancionó al América de Cali y al Deportivo Independiente Medellín por los actos violentos entre sus hinchas en el partido válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2021-II, disputado en el estadio Atanasio Girardot el 14 de agosto.

De acuerdo con la resolución 035 del 24 de agosto de 2021, ambos clubes recibieron una sanción de una fecha total de la plaza en la que oficie como local y una multa económica de “siete millones doscientos sesenta y ocho mil doscientos ocho pesos de multa ($7.268.208,oo) por conducta incorrecta de sus seguidores”, de conformidad con los numerales 1 y 5 del art. 84 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol.

En el documento, la entidad entregó detalles de los hechos: “Se trató de una riña causada en principio por los hinchas del equipo visitante, al hurtar unos trapos de una de las barras del equipo local. En el Acta de Puesto de Mando Unificado quedó plenamente demostrado que varias personas fueron heridas con arma blanca, por la riña generada y que empezó en el estadio como tal”.

En su defensa Medellín argumentó que “no se reportó ningún tipo de irregularidad” que pusiera en peligro la integridad de los asistentes al escenario deportivo, así como no ocurrieron interrupciones en el desarrollo del encuentro. Sin embargo, también se le sancionó por permitir el ingreso de hinchas del ‘Escarlata’, aún sabiendo que ello estaba restringido por las autoridades. Según explicó el ‘Poderoso’, las boletas se vendieron por internet y por ello no hubo el control pertinente.

En el caso del América, la Dimayor expuso que el club “nunca tomó las medidas tendientes a evitar que sus simpatizantes no acudieran al encuentro deportivo, previo a que desde la Alcaldía de Medellín se había informado al Comité de Convivencia de Cali, de la prohibición de ingreso de sus hinchas”. Y por lo tanto, se confirmaron las respectivas penalidades.

El mencionado compromiso dejó victorioso al DIM por 2-0, gracias a los goles de Didier Cambindo (24′) y Adrián Arregui (72′).

Gol de Didier Cambindo en la victoria frente al América. Foto: Colprensa

ACTUALIDAD DE AMÉRICA Y MEDELLÍN EN LA LIGA:

Los dirigidos por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez vienen de caer 2-0 frente a Millonarios en el estadio El Campín por la sexta jornada, resultado que, además de representar su primera derrota en el campeonato, lo tiene ubicado en la casilla 12 con siete unidades. El ‘Poderoso’ tiene una deuda pendiente en condición de visitante, pues ya son cinco partidos consecutivos en los que no consigue un triunfo. El más reciente fue el 24 de marzo, cuando se impusiera, curiosamente, al América por la jornada 14 del torneo pasado.

Por su parte, el equipo encabezado por Juan Carlos Osorio tampoco atraviesa su mejor momento, pese a estar ubicado en la séptima posición con 10 puntos. En los dos últimos encuentros no ha podido ganar, consiguiendo un empate 0-0 frente a Patriotas y la citada derrota a manos del DIM. Los hinchas ‘Escarlatas’ no le están teniendo paciencia al técnico risaraldense, puesto que, tras la igualdad sin goles contra el conjunto de Tunja, lo abuchearon e incluso le lanzaron una botella desde la tribuna occidental cuando se retiraba hacia los vestuarios.

En la imagen, el director técnico de América de Cali, Juan Carlos Osorio. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Los ‘Diablos Rojos’ se medirán este jueves contra Jaguares de Córdoba, a partir de las 6:00 p.m., por la ida de los octavos de final en la Copa Colombia. Por su parte, Medellín visitará el próximo sábado al Atlético Huila, en el marco de la séptima jornada de la Liga.

