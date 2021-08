Roglic se cayó en la etapa 12 de la Vuelta a España y Supermán López sigue siendo el mejor colombiano

El ciclista colombiano del Ineos Egan Bernal llega a meta en la undécima etapa de la Vuelta a España, este miércoles entre Antequera y Valdepeñas de Jaén, de 133,6 kilómetros. EFE/ Manuel Bruque

Este jueves se corrió la etapa número 12 de la Vuelta a España, disputada entre Jaén y Córdoba, con un recorrido de media montaña de 175 km, en la que el danés Magnus Cort Nielsen, del EF Efucation Nippo Team, volvió a coronarse campeón. Además, el maillot rojo lo sigue portando el noruego Odd Christian Eiking.

Magnus Cort, que tiene 28 años, se impuso ante Roglic en la Montaña de Cullera. Con un doblete en la actual edición de la Vuelta le permitió al escarabajo empatar con el belga Philipsen, quien ya se encuentra retirado, y asimismo con el neerlandés Jakobsen, y la quinta victoria en su palmarés de la Vuelta.

Esta jornada se definió en el último kilómetro cuando el pelotón logró cazar de forma definitiva a todos los escapados, entre los que se encontraba el colombiano Sergio Luis Henao.

Por otro lado, esta fracción estuvo marcada por una caída que se dio a la altura del kilómetro 55 y afectó principalmente a Primoz Roglic, Miguel Ángel López y Adam Yates. A pesar la pausa que debió tomar, Supermán López sigue siendo el mejor colombiano de la carrera y ocupa el quinto puesto de la general a tres minutos y 28 segundos del pedalista danés.

Frente a este accidente, López contó, luego de finalizar la etapa, que: “Gracias a Roji (Rojas) y a todos los compañeros iba siempre adelante la caída no me perjudicó; solo he escuchado un frenazo por detrás, fue unos puestos por detrás de mí y he podido pasar sin problemas”.

Los que salieron mejor librados, de los favoritos al podio, fueron Egan Bernal y Enric Mas, quienes lograron esquivar la caída y seguir adelante. Aún así, el colombiano del Movistar Team tampoco tuvo mayores complicaciones ya que se levantó rápido y siguió con la carrera.

Los dos pedalistas que más sufrieron con la caída fueron Roglic y Yates, quienes tuvieron que tomarse unos segundos para recuperarse, aunque no tuvieron mayores consecuencias, habrá que ver los demás días para saber el alcance que tendrá este accidente.

Por su parte, Egan Bernal mantiene el liderazgo de los jóvenes y se encuentra en la séptima casilla de la tabla general y está a cuatro minutos y 46 segundos del primer puesto.

Clasificación de la etapa número 12 de la Vuelta a España

1. Magnus Cort Nielsen (Ef Education - Nippo) - 03h 44′ 21′'

2. Andrea Bagioli (Deceuninck - Quick - Step) - M.T

3. Michael Matthews (Team Bikeexchange)

4. Matteo Trentin (Uae Team Emirates)

5. Andreas Kron (Lotto Soudal)

6. Felix Grossschartner (Bora - Hansgrohe)

7. Antonio Jesús Soto Guirao (Euskaltel-Euskadi)

8. Anthony Roux (Groupama - Fdj)

9. Gianluca Brambilla (Trek - Segafredo)

10. Martijn Tusveld (Team Dsm)

12. Primož Roglič (Jumbo - Visma)

15. Egan Arley Bernal (Ineos Grenadiers)

20. Odd Christian Eiking (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux)

26. Miguel Ángel López (Movistar Team)

37. Sergio Luis Henao (Team Qhubeka Nexthash)

Clasificación general de la Vuelta a España 2021:

1. Odd Christian Eiking (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) - 45h 33′ 18′'

2. Guillaume Martin (Cofidis) - 00h 00′ 58′'

3. Primož Roglič (Jumbo - Visma) - 00h 01′ 56′'

4. Enric Mas (Movistar Team) - 00h 02′ 31′'

5. Miguel Ángel López (Movistar Team) - 00h 03′ 28′'

6. Jack Haig (Bahrain Victorious) - 00h 03′ 55′'

7. Egan Arley Bernal (Ineos Grenadiers) - 00h 04′ 46′'

8. Adam Yates (Ineos Grenadiers) - 00h 04′ 57′'

9. Sepp Kuss (Jumbo - Visma) - 00h 05′ 03′'

10. Felix Grossschartner (Bora - Hansgrohe) - 00h 05′ 38′'

Este viernes seguirá la Vuelta a España con la etapa número 13, en la cual los velocistas serán los principales protagonistas de los 203 kilómetros que se recorrerán entre Belmez y Villanueva de la Serena.

