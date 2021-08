Jorge Enrique Robledo dice que Gustavo Petro tiene perdido el debate sobre la suspensión de la exploración petrolera

Este miércoles 25 de agosto, el senador Gustavo Petro canceló el debate que él mismo le propuso al senador Jorge Enrique Robledo argumentando que la discusión se debe abrir a la Coalición de la Esperanza y al uribismo para hablar sobre el cambio climático a partir de la idea del senador de eliminar las exportaciones y exploraciones de petróleo en Colombia, la cual hizo hace una semana.

“Por el momento no habrá debate con el Dr. Jorge Enrique Robledo, el tema es tan importante, que se debe abordar y tener la opinión de todos los sectores. Como lo ha dicho Gustavo Petro, el debate se debe dar con todos los pre-candidatos (incluido el uribismo)”, anunció su jefe de prensa.

En diálogo con Semana, Robledo se refirió al rechazo del debate y aseguró que es un tema en el que el senador no tiene las de ganar y por eso no se ha dado.

“Por intercambios que hemos hecho, él sabe muy bien que ese debate lo tiene perdido, no tiene la razón” y que por esa razón se “patrasió” para asistir al encuentro.

En el debate al que no asistió Petro, el funcionario argumentó varios fallos que presenta la alternativa del precandidato por Colombia Humana.

“Lo que está planteando Gustavo Petro tiene dos fallos garrafales. El primero, es que si uno no busca más petróleo y no exporta petróleo, le hace un daño brutal a la economía colombiana, al empleo y al desarrollo nacional. Pero además, no resuelve nada en el tema ambiental, él se equivoca también en eso. Realmente el aporte de Colombia a este problema ambiental de los gases de efecto invernadero es supremamente bajo y no se resolvería si se dejara de exportar, de buscar, petróleo”, explicó Robledo.

Asimismo, el congresista se refirió al sector del petróleo en el país y su importancia en el desarrollo de la economía, pues este genera muchos empleos con los que cientos de familias colombianas se sostienen y salen adelante.

“Los empleos que hay en este sector -del petróleo- son 65.000, si se deja de exportar habría una pérdida muy grande de esos de empleos. Entonces, esto es un golpe durísimo a la economía nacional. Ahora, él -Petro- no lo ha dicho, pero si es coherente tendría que hacerle lo mismo al carbón y resulta que el carbón también genera una renta petrolera y minera y unos ingresos por exportaciones supremamente altos”, sostuvo Robledo.

El pasado 25 de agosto, por medio de su cuenta de Twitter, el senador de la Colombia Humana abrió el debate oficialmente e invitó a la Coalición de la Esperanza y al uribismo. “Propongo dos precandidatos presidenciales por coalición”, señaló.

“Propusimos el debate del cambio climático entre dos candidatos de la coalición de la esperanza y dos del Pacto Histórico, en estos estaré, y abierto a dos del uribismo si quiere. Después decidiremos conjuntamente que medios mediaran el debate. Así que no me esperes”, señaló el precandidato a la periodista Vicky Dávila.

Y es que el senador Robledo le ha escrito en tres ocasiones a Petro para tener un debate público sobre la propuesta del precandidato presidencial acerca de no exportar más petróleo para combatir el cambio climático.

SEGUIR LEYENDO: