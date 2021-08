Con impresionante foto, la modelo Elizabeth Loaiza recordó cómo inició su lucha contra el cáncer

Con un desgarrador mensaje títulado “Tuve cáncer”, acompañado de un foto en el que se le ve llorando, Elizabeth Loaiza le reveló a sus seguidores cómo fue su lucha para enfrentar el cáncer, el cual le tomó realizarse 16 quimoterapias. De acuerdo con su publicación, confesó que ha sido una de las noticias más díficiles de su vida, pues en el momento que le confirmaron su enfermedad, ella pensó en cómo sería su muerte, y además, que ya no podría darle un hijo a su actual pareja.

“Me la tomé (foto) sentada en frente del inodoro, destrozada, sin saber qué iba a pasar con mi vida. Ese día acababa de cortarme el pelo mi hija, pensé que me iba a quedar calva y era lo que menos me importaba en ese momento. Es más, quería que me calvearan de una vez y salir de ese proceso de la caída del pelo”, publicó la caleña en su red social.

Asimismo, agregó que luego de llorar, por más de una hora, decidió salir del baño y tomar la decisión más triste de su vida, terminar con su pareja, pues ellos estaban buscando ser padres, y tras la noticia, ese objetivo estaba muy complicado de realizar.

“Me paré después de llorar como una hora y salí del baño. ¿Saben a qué? A terminarle a Juan Pablo. Saqué fuerza de donde pude y le dije: Mi amor creo que es mejor que terminemos, no sé qué va a pasar con mi vida, estoy enferma y me pondré peor, tu sueño es tener hijos y quizá yo jamás voy a poder darte uno. Terminemos, tú tienes derecho a ser feliz y yo no puedo ser egoísta”, relata la modelo en su publicación.

Tras manifestarle eso a su pareja, sorpresivamente Juan Pablo le indicó que él no la iba abandonar en un momento tan difícil como ese, pues le explicó que si ella estaba enferma era porque había intentado darle un hijo a él, y que por ello, la enfermedad debían afrontar los dos. Al finalizar, le manifestó que sí una vez recuperada, ella seguía con la misma idea, él respetaría su decisión.

“Mi amor, tú tienes este cáncer porque me quisiste dar un hijo y se te convirtió en esto, yo no te voy a dejar sola, el cáncer es de los dos y estaré contigo hasta que te sanes. El día que te sanes volvemos a hablar de este tema y ya curada si quieres me dejas, pero ahora no. Ahora, voy a estar contigo cuidándote, el cáncer es de los dos”, reveló Loaiza.

En seguida de su relato, Loaiza contó que con el apoyo de su familia, y luego de someterse a 16 quimioterapias, logró superar el cáncer y afirmó que después de un proceso de cuidado y espera, le dieron la gran noticia, que aún puede ser madre.

Sin embargo, este tema lo tiene postergado, pues desde hace un año y medio se enteró que de un tratamiento que se realizó en su cola, hace años, con el tiempo resultó siendo biopolímeros, los cuales tiene que retirar, pues ella misma reveló en sus historias que ya es bastante el tiempo que ha postergado la intervención para retirarlos.

“Tengo la cola horrible, yo las voy a mostrar”, manifestó en su publicación, asegurando que lo hace para dar ejemplo de lo malo que es seguir los estereotipos de belleza, por lo que hizo un llamado para que las mujeres cambien su mentalidad promoviendo “La mujer es más que una cola”.

Elizabeth Loaiza revela el estado de sus glúteos a causa de los biopolímeros. Historia de Instagram.

SEGUIR LEYENDO