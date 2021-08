Autoridades reportaron otro asesinato de excombatiente de las Farc en el Caquetá

Con la de Jorge Iván Ramos ya son 225 los excombatientes de la FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz, según cifras de la exguerrilla. EFE/Juan Páez/Archivo

De acuerdo con información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). este martes se registró el asesinato de Jair Danilo Calderón Aranda, excombatiente de las desaparecidas Farc, quien había sido acogido en el Acuerdo de Paz, desde 2016, en el departamento del Caquetá.

Según las autoridades, y su investigación preliminar, Calderón Aranda fue encontrado sin vida, con varios impactos de bala, la noche del pasado 22 de agosto en la vereda La Luna, perteneciente al municipio San José de la Fragua.

El coronel Óscar Lamprea, comandante de la policía en el departamento, informó que el exmilitante de las Farc presentaba dos impactos con arma de fuego en su cuerpo. Así mismo, afirmó que las primeras indagaciones del caso indican que las causas estarían relacionadas con “ajustes de cuentas por temas de narcotráfico”.

Tras conocerse la muerte del excombatiennte, Indepaz, a través de un mensaje vía Twitter, señaló que la Defensoría del Pueblo había emitido anteriormente una alerta estructural en la que se incluyen dichos municipios en la AT 001/21, en la que advirtieron sobre un reacomodo de los grupos post FARC-EP, así como citaciones a las comunidades para anunciarles de su presencia en el territorio y realizar el cobro de extorsiones.

Asimismo, expresó en la red social: “grupos que hacen presencia en la zona son AGC, GAO-r Columnas Móviles Jaime Martínez, Franco Benavides y Frente Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occidente. Con Jair Danilo Calderón Aranda serían 35 los firmantes de acuerdo asesinados en 2021 y 284 desde la firma del acuerdo de paz.”

Jair Danilo Calderón Aranda

Fecha: 22/08/21

Lugar: Montañita, Caquetá



El firmante del acuerdo por las FARC-EP Jair Danilo Calderón Aranda hizo parte del proceso de reincorporación en el ETCR Hector Ramírez de la Montañita, Caquetá.@CsiviComunes pic.twitter.com/FUA9G5X9mO — 🇮 🇳 🇩 🇪 🇵 🇦 ​🇿 (@Indepaz) August 24, 2021

De acuerdo con información suministrada por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDPH) en Caquetá, el firmante de paz se encontraba en proceso de reincorporación desde el año 2016 e hizo dejación de armas en el Antiguo Espacio Territorial Agua Bonita en el municipio de La Montañita, Caquetá, aunque actualmente residía en la ciudad de Bogotá.

Pese a lo señalado por la policía, Mario García integrante del CDPH hizo un llamado a las autoridades competentes a proteger la vida y esclarecer este hecho y el de los 25 excombatientes asesinados en el departamento desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y la desmovilizada guerrilla de las Farc.

“Esto nos llena de incertidumbre de lo que está sucediendo. El ejército lo que ha hecho es generar una cortina de humo y descontextualizar los asesinatos de líderes y lideresas y de excombatientes que decidieron apostarle a la paz” resaltó García.

Por su parte, Refugio Humanitario divulgó su rechazó a las muertes en Colombia entre ellas la del joven activista del Cauca Esteban Mosquera y el exintegrante de las FARC Jair Danilo Calderón Aranda.

“Desde este espacio, queremos denunciar ante la comunidad internacional. la iglesia. el senado. las instituciones y todos quienes nos han acompañado durante este clamor por garantías para la vida, que en Colombia se sigue asesinando a quienes se empeñan en construir la paz; el asesinato es la respuesta a quienes desde el arte, el trabajo comunitario, el campo o la reincorporación le apostamos a un país distinto”, destacó el comunicado.

De nuevo nos recorre la espalda el escalofrío de la tristeza, la rabia y la impotencia, pero aquí nadie se amilana. Un abrazo eterno a Esteban y a Jaír, por ellos y por los que han dado su vida, nuestra responsabilidad es seguir luchando por La Paz #RefugioHumanitario pic.twitter.com/hmfUf55AtB — Ecomun (@EcomunCo) August 24, 2021

De igual manera, esta iniciativa criticó los hechos afirmando que a los violentos no les bastó asesinar ayer 22 de agosto al firmante del acuerdo de paz Yahir Danilo Calderón Aranda, en el municipio de San José del Fragua, departamento del Caquetá, y no les bastó asesinar a 284 personas en proceso de reincorporación, y no les bastó asesinar a más de 1000 líderes sociales en menos de cinco años.





