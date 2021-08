Jorge Robledo espera debatir con Gustavo Petro este 25 de agosto, una invitación que está en veremos

El senador Jorge Robledo aceptó, desde hace días, la propuesta que hizo el senador Gustavo Petro de hacer una debate público sobre cambio climático y la transición energética que se requiere en el país. Ambos, como precandidatos presidenciales (Robledo de la Coalición de la Esperanza y Petro del Pacto Histórico), se han lanzado varios trinos para hacer realidad ese primer cara a cara.

Sin embargo, este martes tanto Robledo como Petro hicieron nuevas invitaciones. Por un lado, el líder de la Colombia Humana invitó a otros precandidatos a discutir sobre este tema. “Le propongo a la Coalición de la Esperanza un debate sobre cambio climático y política pública para Colombia abierto a los candidatos uribistas, si quieren. Propongo dos precandidatos presidenciales por coalición”, escribió el político en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Robledo lo invitó al programa que dirige la periodista Vicky Dávila en revista Semana. “Este miércoles 25 charlaré con Vicky Dávila a las 12 m., sobre mi controversia con Gustavo Petro por sus errores ante el calentamiento global y la transición energética. Vicky invitó a Petro. Ojalá asista y debatamos”, dijo el exintegrante del Polo Democrático.

El problema es que Petro se retiró de su última entrevista en vivo con ese medio en medio de una acalorada discusión que sostuvo con la periodista el pasado 12 de marzo.

Ese día, en un tono elevado, Petro se defendió de varios de los comentarios hechos por Dávila, que interpretó como acusaciones. Según aseguró, ese medio estaba buscando ocultar la realidad. Vicky respondió en negativo y calificó a los militantes del M-19 como hampones, calificativo rechazado por el senador que, a su turno dijo que la periodista “no tiene por qué entrevistar a un hampón. La libero de esto”. Posteriormente, llamó “hampones” a los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque y finalizó la entrevista diciendo: “Entonces, no me diga hampón, porque no lo soy. Gracias, muy amable”.

Este medio consultó con el jefe de prensa del senador Gustavo Petro sobre si está considerando asistir mañana, 25 de agosto, a un posible debate dirigido por Dávila. La respuesta fue que lo más probable es que no y que se mantiene en su propuesta de que el intercambio sea con otros precandidatos presidenciales y no solo con Jorge Robledo.

Gustavo Petro. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

Es de recordar que la invitación inicial había sido para Jorge Enrique Robledo, quien aceptó y ha seguido insistiendo en el. “HAGAMOS EL DEBATE al que me invitó sobre la transición energética, Gustavo Petro. La menor ganancia que obtendríamos sería muy importante: elevar el interés y comprensión de los colombianos sobre algo de tanta importancia. Sigo a la espera de que dé el sí y lo acordemos”, escribió el lunes el precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza.

El precandidato del Pacto Histórico, en respuesta, hizo un extenso hilo sobre el tema a debatir. “Robledo nos propone un debate que creo se debe dar. Implica la concepción de lo que significa el cambio climático y el cambio tecnológico hacia la descarbonización de la economía y por tanto el surgimiento de nuevas relaciones sociales de producción”, señaló.

Agregó que el cambio climático se debe al consumo de carbón, petróleo y gas por parte de una acumulación ampliada e intensa de capital en el mundo. “Puede acabar en décadas la vida del planeta o afectarla sustancialmente incluida la vida humana que puede, también, desaparecer”, sostuvo.

