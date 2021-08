“El ciclismo es atacar y reventar”: Egan Bernal sobre la Vuelta a España

Egan Bernal, que es el líder de los jóvenes, es noveno y está a 57 segundos de Taaramäe. - Twitter INEOS.

Este miércoles se disputará la etapa 11 de La Vuelta a España con un recorrido de 133,6 kilómetros que iniciará desde Antequera y concluirá en Valdepeñas de Jaén. Será una jornada muy complicada para los ciclistas debido a las altas temperaturas y a los cambios abruptos que tiene la carretera.

La fracción solamente tendrá un puerto de montaña y una meta volante. Sin embargo, el puerto de segunda categoría ubicado en los últimos kilómetros en Locubín será un desafío para los pedalistas pues tiene rampas muy complicadas de hasta el 20% de elevación.

En la etapa aparecen dos grupos de corredores con opciones de ganar. Por un lado, están los candidatos al título, quienes podrían luchar por la victoria si no se logra dar una fuga en el inicio de la carrera. En este caso, Primoz Roglic es el favorito, seguido de Enric Mas, Miguel Ángel López, Egan Bernal, Adam Yates, entre otros.

El colombiano Egan Bernal, del Ineos Team, volvió a perder tiempo respecto a sus rivales directos en la décima etapa de la Vuelta a España, con final en Rincón de la Victoria. El ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 trató de contestar al ataque de Roglic en la subida a La Almachara, pero el colombiano reventó y perdió 37 segundos.

Luego de finalizar la fracción de este martes, Egan Bernal dio una rueda de prensa en la que dio un balance sobre la carrera, cómo se ha sentido y cómo ha resistido el calor del verano que se encuentra haciendo en España.

“Dejando a un lado el tiempo que perdí, me sentí bien en la subida y tuve buenas piernas, hasta que me quedé. Salir al ataque de Roglic fue un poco el impulso de corredor, me sentía bien y salí detrás de él, eso es el ciclismo: atacar y luego reventar”, comentó el escarabajo de Zipaquirá.

Por otro lado, el Ineos no tuvo su mejor día, ya que junto a Bernal entró su compañero Adam Yates, quien se dejó en meta el mismo tiempo.

“Había que estar a la expectativa porque podía pasar de todo. La carrera podía ir tranquila con la fuga o volverse loca, hay que estar preparado para todo. La idea de que se metieran en la fuga Narváez y Van Baarle era que intentaran ganar la etapa, que es otro objetivo del equipo”, agregó.

Y para finalizar, Bernal dijo no sentirse afectado por el calor, pero espera con esperanza las etapas decisivas de Asturias, donde el tiempo puede tener influencia. “El calor no me sienta tan mal, espero defenderme bien en Asturias también, aunque luego igual el frío me sienta peor. Hay que ir día a día”, dijo.

Así va la clasificación general de la Vuelta a España 2021

1. Odd Christian Eiking (NOR/Intermarché-Wanty) 38:37:46

2. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 0:58

3. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 2:17

4. Enric Mas (ESP/Movistar) a 2:45

5. Miguel Ángel López (COL/Movistar) a 3:38

6. Jack Haig (AUS/Bahrain-Victorious) a 3:59

7. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 4:46

8. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) a 4:57

9. Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) a 5:01

10. Felix Grobschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) a 5:42

51. Sergio Luis Henao (COL/Qhubeka-NextHash) a 46:15

96. Diego Andrés Camargo (COL/EF Education-Nippo) a 1:18:37

SEGUIR LEYENDO: