Duque ordenó investigar al juez que suspendió el contrato entre MinTic y Centros Poblados: “se presentaron pólizas chimbas”

BOGOTÁ, 5 de mayo de 2020. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, posesionó a Karen Abudinen como ministra TIC. (Colprensa -Externos)

Desde Corea del Sur en su visita de Estado, el presidente Iván Duque ordenó abrir investigación contra el juez de Puerto Colombia, Atlántico que suspendió la caducidad del contrato que emitió la ministra TIC, Karen Abudinen, por los 70 mil millones embolatados con la Unión Temporal Centros Poblados.

La decisión del jurista se conoció este martes 24 de agosto y el primer mandatario se pronunció en las últimas horas, donde realizó una vehemente contestación, en la que solicitó abrir un análisis en la Comisión de Disciplina Judicial.

“Claramente yo creo que esa situación amerita un análisis De la Comisión de Disciplina Judicial para entender qué puede haber detrás de la decisión de esa naturaleza, porque la caducidad se decretó para proteger los intereses de la nación”, expresó el mandatario en pronunciamiento a los medios de comunicación.

Cabe recordar que el polémico contrato era para dotar de internet y centros de cómputo a varias veredas y zonas rurales en los sectores más apartados del país y que, debido a una póliza falsa desarrollada por Centros Poblados, el proyecto sigue en veremos junto con la multimillonaria suma de dinero perteneciente al Estado colombiano.

El jefe del Gobierno aseguró que no puede “quedarse callado” ante la decisión que catalogó como “paradójica” y condenó las pólizas falsas que le suscribieron a uno de los brazos del Ejecutivo: el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dirigido por Karen Abudinen.

“Yo creo que uno tiene que entender los fallos pero uno no se puede quedar callado con las fallas y a mí sí me parece muy curioso, muy paradójico, que digan que no se cumplió el debido proceso cuando está más que demostrado que se presentaron pólizas, perdón que lo diga coloquialmente, pólizas chimbas, pólizas falsas”, expresó Iván Duque.

Sin embargo, aunque se mostró en desacuerdo con el juez atlanticense, el primer mandatario dijo respetar la decisión, que, entre otros, asegura: “Medida provisional la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de las decisiones contenidas en las Resoluciones MINTIC Nos. 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021, y de todas aquellas que se deriven de las mismas, proferidas por la autoridad accionada en contra de la UT Centros Poblados Colombia 2020, hasta tanto se profiera decisión de fondo dentro del presente trámite”, reza el documento.

Además, en su impetuoso pronunciamiento, Duque se refirió a la metodología que los contratistas de Centros Poblados emitieron para violar las normas y así, “embolatar” el dinero:

“Se recurrió a esas prácticas para ganar un contrato y eludir todas las normas contractuales de nuestro país, eso es evidente, protuberante, ha sido demostrado, no entiendo por qué a los ojos de un juez no cumple con el debido proceso”, señaló el presidente Iván Duque en la mañana de este miércoles 25 de agosto.

Recordemos que tras el fallo del juez, este le solicitó al MinTIC presentar un informe junto a pruebas sobre lo que pasó con el contrato y así evaluar la tutela que realizó Centros Poblados. “Con el fin de que ejerzan su derecho de defensa y contradicción, dentro de un (1) día siguiente a la notificación del presente proveído, presentando un informe relacionado con los hechos y alegaciones expuestos por el accionante, de igual forma dentro del citado término se deberán aportar las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del presente trámite constitucional”, ordenó la juez.

Por su parte, La ministra Karen Abudinen calificó a la Unión Temporal Centros Poblados como una “red de tramposos” y “delincuentes” y reaccionó con inconformidad frente a la decisión judicial que obstruyó la caducidad y sesión del contrato que incumplió ese consorcio con el Ministerio de las TIC.

“¡Esto es la tapa del descaro!”, escribió Abudinen en su cuenta de Twitter.

