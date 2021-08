Corte Suprema no investigará a Iván Cepeda tras denuncia de Edward Rodríguez

Iván Cepeda, senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, se inhibió de plano de abrir investigación contra el senador Iván Cepeda por una denuncia que instauró el representante a la Cámara del Centro Democrático Edward Rodríguez.

La denuncia por presunta injuria, calumnia, falsa denuncia y fraude procesal, fue presentada por Rodríguez como respuesta a un comunicado que hizo público el senador del Polo Democrático, en diciembre de 2020.

En el comunicado, Cepeda anunció que presentaría una demanda de pérdida de investidura y una denuncia penal contra Edward Rodríguez, a raíz del llamado a versión libre del exmagistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, en un proceso adelantado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Investigación que tiene su origen en una denuncia interpuesta por el también representante del Centro Democrático Ricardo Ferro, en la que pidió que se investigaran “las presuntas interceptaciones ilegales” hechas por la Corte Suprema de Justicia, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su momento Cepeda aseguró que, Rodríguez debió declararse impedido en el proceso por ser un “subordinado político” del expresidente Uribe. “Habría incurrido en prejuzgamiento y abuso de autoridad, puesto que ha actuado en una investigación sobre la que ha emitido opiniones públicas en las que ha abogado por la inocencia de Álvaro Uribe, y en las que ha cuestionado la validez de las pruebas que practicó el exmagistrado Barceló”, señaló.

Edward Rodríguez es congresista del partido político Centro Democrático - Colprensa.

Para Cepeda, el representante Rodríguez presuntamente incurrió en el delito de prevaricato por acción, por cuanto pese a estar impedido, ha actuado en calidad de instructor en la referida investigación y ha impulsado la actuación procesal. De igual manera, considera que puede estar incurso en causal de pérdida de investidura, por violación al régimen de conflicto de intereses.

Para la Corte Suprema de Justicia, lo denunciado por el representante Edward Rodríguez “no configura conducta punible alguna por la que se deba adelantar una investigación de carácter penal. Principalmente por dos razones. En primer lugar, porque no se trata de hechos falsos, lo cual tiene importantes implicaciones en la eventual configuración de delitos como la calumnia, la falsa denuncia contra persona determinada y el fraude procesal. En segundo lugar, porque en las declaraciones del aforado denunciado no se advierte potencial difamatorio o deshonroso alguno, que permita concluir razonablemente la eventual realización de actos injuriosos”.

En tal sentido, el alto tribunal aseguró que los hechos denunciados por el representante a la Cámara Edward Rodríguez son “atípicos”. Destacó además, que no se trató de la narración de hechos falsos, sino “que las declaraciones y acciones realizadas por el senador Cepeda Castro se refieren a hechos ciertos realizados por el representante Rodríguez” , por lo tanto, no se les puede atribuir el carácter de “mendaces o difamatorios”.

En junio de este año, el senador Cepeda solicitó la pérdida de investidura de Edward Rodríguez ante la Sala 27 Especial del Consejo de Estado.

En una audiencia, Cepeda expuso las razones jurídicas y hechos probados en el caso que está relacionado con la indagación en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre presuntas interceptaciones ilegales al teléfono del exsenador Álvaro Uribe. Para Cepeda, es claro que Edward Rodríguez debió declararse impedido para actuar como representante instructor en la investigación a la que se llamó a versión libre a José Luis Barceló, exmagistrado de la Corte.

La pérdida de investidura se fundamenta en que el representante del Centro Democrático incurrió en violación del régimen de conflicto de intereses. De acuerdo con la exposición de Cepeda durante la audiencia, “por cuanto teniendo interés directo, particular y actual, y estando incurso en las causales de impedimento a saber: haber manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso y existir amistad íntima con el supuesto perjudicado en la actuación procesal, se abstuvo de declararse impedido para conocer, en calidad de representante instructor y coordinador, la investigación radicada en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”.

